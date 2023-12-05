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Tesla выпустила самый дешевый Cybertruck за 1500 долларов: для кого он предназначен

Tesla представила Cybertruck For Kids по цене 1 500 долларов (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Пикап Tesla Cybertruck в версии с бронированным корпусом поразил своей высокой стоимостью, начинающейся с 61 тыс. долларов (значительно превышая почти вдвое меньшую цену, которую обещал Илон Маск в 2019 году). Тем не менее, также предлагается доступный бюджетный вариант всего за 1 500 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерных устройствах и технологиях PCMag.

Электрический пикап для детей Cybertruck For Kids стоимостью 1 500 долларов с двигателем с номинальной мощностью 350 Вт (максимальная - 500 Вт) способен развить скорость до 10 миль в час (16 км/ч). Есть также опция ограничения скорости до 5 миль в час (8 км/ч).

Дальность хода Cybertruck For Kids на одном заряде 22-вольтовой батареи составляет до 12 миль (около 19,3 км).

Cybertruck For Kids (фото: Tesla)

Tesla сообщила, что в пикапе могут с комфортом разместиться два ребенка общим весом до 150 фунтов (68 кг). Он оснащен регулируемыми сиденьями, задним приводом, электрическим тормозом, передними светодиодными фарами и задними фонарями, а также пневматическими резиновыми шинами.

Электрический пикап для детей Cybertruck For Kids вызвал большой интерес у потребителей. Первая партия пикапов уже распродана, и когда поступит в продажу следующая, пока неизвестно.

Cybertruck For Kids (фото: Tesla)

Ранее мы писали, что Tesla испытала Cybertruck на пуленепробиваемость.

А еще у нас есть материал о том, что Tesla начала поставки CyberTruck и назвала цену.

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