Tesla выпустила самый дешевый Cybertruck за 1500 долларов: для кого он предназначен

Электрический пикап для детей Cybertruck For Kids стоимостью 1 500 долларов с двигателем с номинальной мощностью 350 Вт (максимальная - 500 Вт) способен развить скорость до 10 миль в час (16 км/ч). Есть также опция ограничения скорости до 5 миль в час (8 км/ч).

Дальность хода Cybertruck For Kids на одном заряде 22-вольтовой батареи составляет до 12 миль (около 19,3 км).

Cybertruck For Kids (фото: Tesla)

Tesla сообщила, что в пикапе могут с комфортом разместиться два ребенка общим весом до 150 фунтов (68 кг). Он оснащен регулируемыми сиденьями, задним приводом, электрическим тормозом, передними светодиодными фарами и задними фонарями, а также пневматическими резиновыми шинами.

Электрический пикап для детей Cybertruck For Kids вызвал большой интерес у потребителей. Первая партия пикапов уже распродана, и когда поступит в продажу следующая, пока неизвестно.

Cybertruck For Kids (фото: Tesla)