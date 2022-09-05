Ви губите своє волосся: трихологи розповіли, як не можна мити голову

Миття голови може травмувати волосся, тому варто бути обережними під час цього делікатного процесу.
Як не можна мити голову, розповідає Telegram-канал Лікар у кишені.
Наносьте шампунь на шкіру голови, а не на волосся.
Ніколи не розподіляйте шампунь по довжині волосся, і тим паче на кінці волосся.
Трихологи наголошують, що шампунь призначений для миття шкіри голови, але не для довжини волосся.
"Миття довжини шампунем губить ваше волосся. При змиванні всі забруднення, що є на довжині волосся, "підуть" разом із піною від шампуню. Кінці волосся - дуже тендітні і його потрібно берегти від впливу миючих речовин", - розповідають спеціалісти.
Шампунь з такими добавками буде ефективно відновлювати волосся, додасть їм об'єму, буде перешкоджати випадінню і простимулює ріст. Ефект буде помітний вже після третього використання.
Такий суперзасіб можна робити для одного миття, а можна зробити відразу невелику пляшку - на місяць вперед.
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