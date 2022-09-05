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Ви губите своє волосся: трихологи розповіли, як не можна мити голову

Фото: Як можна і не можна мити голову (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Миття голови може травмувати волосся, тому варто бути обережними під час цього делікатного процесу.

Як не можна мити голову, розповідає Telegram-канал Лікар у кишені.

Головний принцип правильного миття голови:

Наносьте шампунь на шкіру голови, а не на волосся.

Правильний спосіб миття голови виглядає так:

  • Налийте невелику кількість шампуню в одну долоню і розподіліть по обох долонях, трохи розбавивши водою.
  • Нанесіть долонями шампунь на шкіру голови.

Головна помилка миття голови - мити волосся

Ніколи не розподіляйте шампунь по довжині волосся, і тим паче на кінці волосся.

Трихологи наголошують, що шампунь призначений для миття шкіри голови, але не для довжини волосся.

"Миття довжини шампунем губить ваше волосся. При змиванні всі забруднення, що є на довжині волосся, "підуть" разом із піною від шампуню. Кінці волосся - дуже тендітні і його потрібно берегти від впливу миючих речовин", - розповідають спеціалісти.

Як приготувати суперзасіб для волосся

  • Шампунь - 40 мл
  • Сіль морська - 1 ст. ложка
  • Порошок імбиру - 1/3 ст. ложки
  • Алое вера (сік або гель) - 5 ст. ложок
  • Ефірна олія (на вибір) - 5-10 крапель

Шампунь з такими добавками буде ефективно відновлювати волосся, додасть їм об'єму, буде перешкоджати випадінню і простимулює ріст. Ефект буде помітний вже після третього використання.

Такий суперзасіб можна робити для одного миття, а можна зробити відразу невелику пляшку - на місяць вперед.

Раніше лікарі розповіли, чому насправді випадає волосся, і як з цим впоратися.

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