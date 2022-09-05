Ви губите своє волосся: трихологи розповіли, як не можна мити голову

Головний принцип правильного миття голови:

Наносьте шампунь на шкіру голови, а не на волосся.

Правильний спосіб миття голови виглядає так:

Налийте невелику кількість шампуню в одну долоню і розподіліть по обох долонях, трохи розбавивши водою.

Нанесіть долонями шампунь на шкіру голови.

Головна помилка миття голови - мити волосся

Ніколи не розподіляйте шампунь по довжині волосся, і тим паче на кінці волосся.

Трихологи наголошують, що шампунь призначений для миття шкіри голови, але не для довжини волосся.

"Миття довжини шампунем губить ваше волосся. При змиванні всі забруднення, що є на довжині волосся, "підуть" разом із піною від шампуню. Кінці волосся - дуже тендітні і його потрібно берегти від впливу миючих речовин", - розповідають спеціалісти.

Як приготувати суперзасіб для волосся

Шампунь - 40 мл

Сіль морська - 1 ст. ложка

Порошок імбиру - 1/3 ст. ложки

Алое вера (сік або гель) - 5 ст. ложок

Ефірна олія (на вибір) - 5-10 крапель

Шампунь з такими добавками буде ефективно відновлювати волосся, додасть їм об'єму, буде перешкоджати випадінню і простимулює ріст. Ефект буде помітний вже після третього використання.

Такий суперзасіб можна робити для одного миття, а можна зробити відразу невелику пляшку - на місяць вперед.