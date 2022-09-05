Вы теряете свои волосы: трихологи рассказали, как нельзя мыть голову

Мытье головы может травмировать волосы, поэтому стоит быть осторожными во время этого деликатного процесса.
Как нельзя мыть голову, рассказывает Telegram-канал Лікар у кишені.
Наносите шампунь на кожу головы, а не на волосы.
Никогда не распределяйте шампунь по длине волос, и тем более на концы волос.
Трихологи отмечают, что шампунь предназначен для мытья кожи головы, но не для длины волос.
"Мытье длины шампунем губит ваши волосы. При смывании все загрязнения, что есть на длине волос, "уйдут" вместе с пеной от шампуня. Концы волос - очень хрупкие и их нужно беречь от воздействия моющих веществ", - рассказывают специалисты.
Шампунь с такими добавками будет эффективно восстанавливать волосы, придаст им объема, будет препятствовать выпадению и стимулирует рост. Эффект будет заметен уже после третьего использования.
Такое суперсредство можно делать для одного мытья, а можно сделать сразу небольшую бутылку - на месяц вперед.
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