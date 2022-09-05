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Вы теряете свои волосы: трихологи рассказали, как нельзя мыть голову

Фото: Как можно и нельзя мыть голову (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мытье головы может травмировать волосы, поэтому стоит быть осторожными во время этого деликатного процесса.

Как нельзя мыть голову, рассказывает Telegram-канал Лікар у кишені.

Главный принцип правильного мытья головы:

Наносите шампунь на кожу головы, а не на волосы.

Правильный способ мытья головы выглядит так:

  • Налейте небольшое количество шампуня в одну ладонь и распределите по обеим ладоням, немного разбавив водой.
  • Нанесите ладонями шампунь на кожу головы.

Главная ошибка мытья головы - мыть волосы

Никогда не распределяйте шампунь по длине волос, и тем более на концы волос.

Трихологи отмечают, что шампунь предназначен для мытья кожи головы, но не для длины волос.

"Мытье длины шампунем губит ваши волосы. При смывании все загрязнения, что есть на длине волос, "уйдут" вместе с пеной от шампуня. Концы волос - очень хрупкие и их нужно беречь от воздействия моющих веществ", - рассказывают специалисты.

Как приготовить суперсредство для волос

  • Шампунь - 40 мл
  • Соль морская - 1 ст. ложка
  • Порошок имбиря - 1/3 ст. ложки
  • Алоэ вера (сок или гель) - 5 ст. ложек
  • Эфирное масло (на выбор) - 5-10 капель

Шампунь с такими добавками будет эффективно восстанавливать волосы, придаст им объема, будет препятствовать выпадению и стимулирует рост. Эффект будет заметен уже после третьего использования.

Такое суперсредство можно делать для одного мытья, а можно сделать сразу небольшую бутылку - на месяц вперед.

Ранее врачи рассказали, почему выпадают волосы и как с этим справиться.

Кроме того мы писали про древнейшее средство против выпадения волос, которое есть на каждой кухне.

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