Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога

Про те, як потрапити до тероборони, чому там навчають і чим це відрізняється від строкової служби в армії – у репортажі РБК-Україна.

В новорічний період про ймовірний напад Росії на Україну говорять чи не більше, ніж у 2014 році. Аналітики видань, як от The Washington Post чи Financial Times пророкують наступ росіян на початку 2022 року. Не відстають і розвідки західних країн, які вже місяць попереджають про загрозу з боку РФ.

Прочитавши такі новини, легко вдаритися в паніку й побігти у найближчий магазин по гречку і сірники, як колись. А можна піти до територіальної оборони (ТрО) тренуватися на полігоні, аби знати що робити, якщо велика війна таки почнеться.

Ми кілька днів спостерігали за тим, як архітектори, перекладачі й завідувачі аптек повзають по холодній землі, відпрацьовуючи тактичні завдання на випадок російського вторгнення.

– Контакт! На 12-ту! Лінія! По-двоє! Вперед! – чоловіки й жінки у камуфльованій формі, які щойно ішли колоною, падають на коліно й парами починають просуватися вперед.

Часом навіть здається, що ти став учасником дитячої гри в "козаки-розбійники": хоча люди перед тобою зі зброєю, не чути жодного пострілу. Кожен імітує стрілянину голосом. "Паф-паф-паф" – це одиночними стріляють автомати. "Тра-та-та-та-та" – це умовного ворога давить вогнем кулеметник. "Та тебе уже вбили, ви тут купою сидите, ідеальна мішень", – кричить умовний ворог.

Проте це зовсім не дитячі ігри. Так тренуються кілька батальйонів територіальної оборони в Києві. Важливе уточнення, про яке просять усі офіцери – це тренування, організоване бійцями ТрО самотужки, без участі Збройних сил. Кожної суботи кілька десятків чоловіків і жінок збираються і їдуть у київські передмістя на страйкбольні полігони, аби відпрацьовувати тактичні навички.

На вихідних бійці тероборони проводять добровільні тренування під Києвом (фото: Стас Козлюк для РБК-Україна)

Зазвичай збирається від 50 до 100 людей. Вже на полігоні їх ділять на дві групи: більшу й меншу. До першої потрапляють рекрути – тобто новачки, які або взагалі не мають стосунку до армії, або ті, хто приїхав на тренування вперше. Друга група – більш досвідчені члени ТрО, які ходять на полігон кілька місяців, а то й років. Тут вже є кілька злагоджених бойових груп, які мають свої звички й напрацьовані тактичні ходи.

– Ми тренуємося уже два роки. Щоправда, 2020-го занять майже не було через карантин, а оце нещодавно відновили. Більш досвідчені вже стали інструкторами для новачків. Тренування добровільні, ніхто нікого не змушує їхати сюди з-під палиці. Якщо ти хочеш навчитися чомусь – то ти ходиш на заняття, коли маєш час. Крім полігону, до речі, у нас є і сержантські курси. Але вони у будні, тож все ніяк до них не доберуся, – розповідає нам молодший лейтенант Артем Сохань.

В цивільному житті він звичайний завідувач аптечним складом, ветеран, демобілізований 2015 року. Проте по суботах Артем одягає форму, бере до рук карабін і згадує як це – працювати в підрозділі під час бойових дій.

– На останніх заняттях ми відпрацьовуємо засідки й контрзасідки, аби знати, як діяти в таких ситуаціях. Ну і це також частина тактичної підготовки, – пояснює Артем, поки ми добираємося до полігону.

Артем вже був на війні, тепер готується захищати столицю зі зброєю в руках (фото: Стас Козлюк для РБК-Україна)

Частина людей тут із власною зброєю – це офіційно зареєстровані мисливські карабіни: або на базі поширеного в Україні АК-74, або ж на базі американської AR-15. Єдина відмінність цієї зброї від армійської – вона не стріляє чергами. А так вага й габарити подібні до того, що резервісти ТрО отримують у випадку великої війни. Ще частина бійців приїхала зі страйкбольною зброєю. Вона менша й легша від мисливських карабінів. Є люди і з дерев’яними макетами автоматів.

– Хто може – той тренується зі своєю зброєю, аби звикнути до її габаритів. Хто зброї не має – отримує дерев’яні макети, вони ідентичні за габаритами. Бо ж головне до них призвичаїтися, знати, як тримати автомат, – пояснює нам Влас Гончарук, капітан резерву ТрО.

Йому близько 50-ти, він перекладач, пішов до військкомату (нині – центр комплектування) ще 2014 року, однак до регулярних військ потрапити не зміг. Натомість записався до загонів тероборони й уже кілька років тренується разом з ними. Сьогодні він має відпрацьовувати роль диверсанта, готуючи засідки на автоколони.

Частина бійців тренується із власною зброєю, у декого дерев'яні муляжі автоматів (фото: Стас Козлюк для РБК-Україна)

Перша година тренувань – особиста підготовка. Для початку військові розминаються, як на звичній фізкультурі – крутять руками й ногами у різні сторони, аби розігріти м’язи. Потім починається індивідуальна підготовка. В першу чергу – відпрацювання команди "контакт". Молодший сержант Денис Семирог-Орлик дає команди: противник ліворуч чи праворуч. Чи з тилу.

– Контакт ліворуч! Контакт ліворуч! Контакт тил! Вихід на ліве коліно! Контакт тил! Контакт праворуч! Це ситуація, в якій нам фактично ж*па і треба якось вибиратися з неї! Тому ви маєте швидко повертатися! Спочатку повертаєте зброю, потім уже довертаєте корпус! Контакт тил! Не піднімайте ногу повністю, ви можете зачепитися і впасти. Ведіть її по землі. Контакт ліворуч! – голосно говорить він.

Потім – відпрацювання роботи парами: бійці підрозділу, прикриваючи одне одного, йдуть у наступ або ж навпаки – відступають.

– Крию! – кричить наш знайомий провізор Артем і біжить зигзагами вперед.

Пояснює – не можна рухатися виключно по прямій лінії – таким чином він спростить завдання ворогу і стане легкою мішенню. Бійці тероборони кілька разів рухаються вперед і назад, потім збиваються у коло, аби розібрати помилки. Одна з найперших – провал у координації.

– Що у вас відбулося? Перед вами була будівля. Щойно частина групи за неї зайшла – ви втратили зоровий контакт і втратили контроль. Поки одна частина групи відступала, інша просувалася вперед і з високою долею імовірності у реальній ситуації їх покришили б. Тому пам’ятайте про те, аби дублювати команди голосом по ланцюгу, якщо ви без рацій. На позиції, спробуємо ще раз! – говорить офіцер з позивним "Грім".

Покрокове відпрацювання навичок на тренуванні допоможк підрозділу діяти злагоджено у реальному бою (фото: Стас Козлюк для РБК-Україна)

Український парламент влітку цього року ухвалив закон "Про національний спротив", а у грудні – низку змін до нього. За цим документом, до кінця травня 2022 року в Україні мають переформатувати 25 бригад територіальної оборони: по одній на кожну область і ще одна – в Києві.

Частково ця робота вже виконана. Скажімо, столиця має 6 активних батальйонів ТрО: в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах. Останній батальйон, 130-й, найбільш медійний – саме його резервісти тренуються щосуботи на полігонах. І цей же підрозділ один з найбільш укомплектованих.

Загалом же кількість резервістів у ТрО Києва не називають, офіцери, з якими ми говорили, говорять хіба приблизні цифри: від кількох сотень до тисячі людей. Також варто зважати, що частина рекрутів, які приїжджають на тренування, все ще у процесі оформлення: вони збирають документи й довідки для того, аби підписати контракт резервіста. Проте уже ходять на тренування. Також у випадку війни до різних БТрО будуть приписувати мобілізованих.

– Формування батальйонів тероборони в Києві іде… скажімо так, по-різному. Не хотів би, зі зрозумілих причин, вдаватися у деталі. Десь більше контрактів підписали, десь менше. Чим ТрО відрізнятиметься від мотопіхоти? Це некоректне порівняння, бо це різні роди військ. У нас просто різні завдання. Тероборона, в першу чергу, має охороняти об’єкти критичної інфраструктури, допомагати боротися з диверсантами, допомагати у патрулюванні й супроводженні колон техніки. У разі наступу ворога на місто – відбивати атаки, – під час перерви у заняттях пояснює нам "Грім".

Всього у київській теробороні наразі до тисячі бійців (фото: Стас Козлюк для РБК-Україна)

Бійці, тим часом, роблять дивну річ: стають у "коробочку" так, ніби сидять у вантажному авто. Ті ж, хто стоять попереду, імітують роботу двигуна й вирушають дорогою, начебто у колоні. "Грім" пояснює – оскільки навчання проводять самотужки, то вантажних автомобілів потрібних габаритів поки не мають. Тож доводиться працювати "пішим по-машинному". Але найважливіше тут – запам’ятати алгоритм дій під час обстрілу, зрозуміти, куди має рухатися кожен боєць, який сидить у такому авто. А цю частину можна відпрацювати й на ногах.

– Контакт на третю! Вийшли з машини! – кричить командир "авто", яким керує аптекар Артем.

– Нещадний вогонь по ворогу! Тра-та-та-та-та-та… – радісно кричить кулеметник, присідаючи на коліно. Поруч із ним в лінію, вишиковується вся група.

– Троє, з правого флангу, на обхід! – кричить командир "авто".

Дорогу затягує димом. Артем спокійний, тримає попереду себе карабін, видивляється умовну ДРГ в диму. Він уже був на війні, 2014 року. В складі 12 батальйону тероборони Києва. Тоді, як він розповідає, їх приставили охороняти реактивну артилерію біля міста Щастя.

Тренування проходять у максимально наближеній до бойових умов обстановці (фото: Стас Козлюк для РБК-Україна)

16 серпня чоловік опинився у зоні бойових дій, а вже за два тижні, 31 серпня, їх обстріляли з "Градів". Артем отримав поранення обох ніг, два місяці лежав у шпиталі, пізніше повернувся на війну, до свого підрозділу і продовжував охороняти артилеристів до осені 2015-го. Після того демобілізувався, а за пару років пішов до лав тероборони.

– Звісно, що страх завжди був. І є. За свою сім’ю. За себе, що не повернуся. Але я не маю права цього показувати. Бо я офіцер, мої підлеглі мають бачити впевненість. Тому ми тренуємося, аби у разі війни бути готовими. Єдине що, хочу бути поближче до своєї родини. У мене дружина, двоє дітей. Вони для мене зараз найважливіше. Але якщо ворог прийде – ми будемо захищати своє місто, – впевнено говорить Артем.

Він пояснює: підписати контракт не так уже й складно. Для цього варто зв’язатися із своїм військкоматом. Чи то центром комплектування. Знайти там офіцера, відповідального за формування батальйонів ТрО. Або ж переговорити з командиром батальйону, до якого ви хочете записатися, а він, у свою чергу, пояснить до якого центру комплектування звертатися і який пакет документів готувати. Зазвичай, до нього входять:

Паспорт

Приписне чи військовий квиток

Свідоцтво про одруження

Інформація про сім’ю та дітей

Після цього ви проходите медогляд і збираєте різні медичні довідки. А вже після того – підписання контракту. Для рядових і сержантів це 3 роки, для офіцерів – 5 років. Проте резервісти, на відміну від регулярної армії, більшість часу живуть звичним цивільним життям: сплять вдома, ходять на основну роботу.

Підписати контракт для служби в теробороні не складно, як і суміщати це зі звичним життям (фото: Стас Козлюк для РБК-Україна)

Лише раз чи двічі на рік вони виїжджають на військовий полігон, аби пройти бойове злагодження. Такі збори можуть тривати від одного тижня до місяця. Якщо ви на них попадаєте – держава видає вам комплект форми. Також її можуть видати, якщо тилове забезпечення вашого батальйону зможе вибити його у військових. Проте резервісти в більшості випадків не чекають і збирають все самотужки: форму, берці, бронежилети та каски. Навіть зброю.

– Скажу чесно, ми готові у перші години, якщо не дай боже почнеться війна, виходити на вулиці у власному спорядженні зі своєю зброєю. Аби оперативно протидіяти п’ятій колоні. Наприклад людям, які намагатимуться блокувати війська, як свого часу було на Донбасі. А далі ми вже будемо отримувати зброю у військкоматах чи в іншому місці, на яке вкаже командування, – пояснює молодший сержант 130-го батальйону тероборони Денис Семирог-Орлик.

Поки говоримо з ним – вечоріє. Резервісти ТрО останній раз проходять тренування під час роботи у засідках, контрзасідках. Цього разу колону "авто" зупиняють біля закинутої будівлі. Умовна ДРГ відкриває вогонь з вікон і починає відходити в ліс. Частина бійців іде на охоплення з флангу, перевіряє покинуті приміщення. ДРГ вже зникла. Резервісти вертаються до "авто".

– Ви не можете переслідувати ДРГ. Це не ваше завдання. Ви для цього не навчені. Плюс ви не знаєте, що ті диверсанти на шляху відходу лишили, які сюрпризи і які розтяжки. Ви їх відкинули через охоплення з флангу, дали по зубах, вони відступили, ви повідомляєте про них командуванню і рухаєтеся далі. Реальний бій триватиме секунд 40, тож зважайте на це, – пояснює резервістам "Грім".

Врешті, і резервісти, і рекрути збираються на шикування біля своїх авто. Це для них останнє заняття року перед новорічними святами. Вони сподіваються, що наступні кілька тижнів минуть мирно і їх не викликатимуть до центрів комплектування, аби видати шоломи, бронежилети й автомати. Проте якщо так станеться – вони кажуть, що до такого розвитку подій готові.