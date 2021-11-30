Не терпіть: це сильне відео про проблему домашнього насильства не залишить вас байдужими

У Національній поліції України підняли питання про проблему домашнього насильства, і нагадали, куди слід звертатися жертвам і постраждалим, хто може надати правову допомогу в цій біді.
Про це 30 листопада розповіли в прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці опублікували коротке, проте сильне відео, присвячене темі домашнього насильства.
Для його створення задіяли актрису Катерину Молчанову, яка в образі представила історію-приклад, як на постраждалій дитині може відбитися така проблема.
"Мама ходить зі мною до логопеда. Ви вмієте скласти язик трубочкою? Я вмію. Я багато чого можу. А говорити нормально - ні. Мама плаче вночі, їй не подобається, що я заїкаюся. А я знаю, коли це почалося...
Мій тато не живе з нами, і якось він забрав мене на вихідні. Був момент… я не встигла добігти до туалету...
Тато розсердився і почав мене бити по обличчю мокрими колготками. Мені було 3 роки. Я знаю, тоді все почалося. Може, мамі розказати?" - каже актриса.
Як наголошується в публікації, страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ви знаєте. У поліції закликали не терпіти насильство, проте звертатися за допомогою. Зробити це можна за такими номерами:
Відео: куди звертатися українцям у разі домашнього насильства
Нагадаємо, влітку в Україні посилили покарання за домашнє насильство. Підписаний президентом закон також дозволяє потерпілим отримувати відшкодування матеріальної шкоди і моральної шкоди. У законі, серед іншого, прописано, що:
вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі тягне за собою штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 гривень) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб;
Особі, яка протягом року вже вчиняла таке правопорушення, загрожує штраф від 20 до 40 НМДГ (370-680 гривень) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адмінарешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Раніше ми розповідали історію двох дітей-втікачів з Донецької області, які продали іграшку, щоб виїхати від вітчима-тирана.