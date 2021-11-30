Не терпіть: це сильне відео про проблему домашнього насильства не залишить вас байдужими

Правоохоронці опублікували коротке, проте сильне відео, присвячене темі домашнього насильства.

Для його створення задіяли актрису Катерину Молчанову, яка в образі представила історію-приклад, як на постраждалій дитині може відбитися така проблема.

"Мама ходить зі мною до логопеда. Ви вмієте скласти язик трубочкою? Я вмію. Я багато чого можу. А говорити нормально - ні. Мама плаче вночі, їй не подобається, що я заїкаюся. А я знаю, коли це почалося...

Мій тато не живе з нами, і якось він забрав мене на вихідні. Був момент… я не встигла добігти до туалету...

Тато розсердився і почав мене бити по обличчю мокрими колготками. Мені було 3 роки. Я знаю, тоді все почалося. Може, мамі розказати?" - каже актриса.

Куди звертатися про домашнє насильство

Як наголошується в публікації, страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ви знаєте. У поліції закликали не терпіти насильство, проте звертатися за допомогою. Зробити це можна за такими номерами:

Спецлінія "102"

Гаряча лінія "15-47"

Безоплатна правова допомога "0 800 213 103"

Відео: куди звертатися українцям у разі домашнього насильства

Нагадаємо, влітку в Україні посилили покарання за домашнє насильство. Підписаний президентом закон також дозволяє потерпілим отримувати відшкодування матеріальної шкоди і моральної шкоди. У законі, серед іншого, прописано, що: