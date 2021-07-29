В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство. Документ також дозволить постраждалим отримувати відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Зеленський підписав закон" Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі" № 1604-IX, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає, що військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські несуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Однак до них не можуть застосувати громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт.

У законі також прописано, що вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі тягне за собою штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 Гривень) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб.

Особі, яка протягом року вже вчиняла таке правопорушення, загрожує штраф від 20 до 40 НМДГ (370-680 Гривень) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адмінарешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Крім того, закон дозволяє потерпілому отримати відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, заподіяної внаслідок домашнього насильства.

Указ набирає чинності на наступний день після публікації.