Малюки продали іграшку, щоб поїхати від вітчима-тирана: історія втікачів з Донецької області

У Донецькій області двоє малюків втекли з дому після скандалу з п'яним вітчимом. Малюки 11 і 9 років вирішили повернутися на старе місце проживання і там жити самостійно, без дорослих.

У поліцію близько першої години ночі 15 листопада надійшов дзвінок з одного з місцевих сіл з повідомленням про те, що зникли двоє дітей – 11-річний хлопчик і 9-річна дівчинка. Діти зникли ще вдень, але родичі звернулися в поліцію після самостійних пошуків тільки вже вночі.

Мобільних телефонів у дітей не було і за повідомленням матері, з собою вони взяли тільки іграшку.

Виявилося, що її вони продали в сусідньому селі, щоб купити квиток в село Приміське.

"Були проаналізовані записи з камер відеоспостереження, опитані батьки, опрацьовані зв'язки сім'ї й всі, хто міг бачити дітей за останні години. Поліцейські встановили, буквально кожен крок дітей. Так, увечері їх бачили поблизу одного з супермаркетів в Кальміуському районі. Там брат з сестрою продали перехожому свою іграшку, щоб заробити гроші на квиток в село Приміське в Мангушському районі, де раніше жили", - розповіли в поліції.

З'ясувалося, що діти дісталися селища і всю ніч провели в покинутому будинку – без опалення і з пошкодженими стінами.

А вранці їх помітила старша сестра, про яку мати забула навіть розповісти під час опитування.

Молода жінка забрала малюків до себе додому і там їх вже і виявила поліція.

На матір було складено адміністративний протокол за с.184 КУпАП (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

А ось на вітчима відкрили справу за статтею про домашнє насильство.

Зараз з сім'єю проводять профілактичні бесіди та їх взяли на контроль соціальних служб.

Діти тимчасово проживатимуть у старшої сестри, а потім буде вирішуватися питання про повернення їх батькам.