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Не терпите: это сильное видео о проблеме домашнего насилия не оставит вас равнодушными

Автор: Владимир Костырин

В Национальной полиции Украины подняли вопрос о проблеме домашнего насилия, и напомнили, куда следует обращаться жертвам и пострадавшим, кто может оказать правовую помощь в этой беде.

Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители опубликовали короткое, но сильное видео, посвященное теме домашнего насилия.

Для его создания задействовали актрису Екатерину Молчанову, которая в образе представила историю-пример, как на пострадавшем ребенке может отразиться такая проблема.

"Мама ходит со мной к логопеду. Вы умеете сложить язык трубочкой? Я умею. Я многое могу. А говорить нормально - нет. Мама плачет ночью, ей не нравится, что я заикаюсь. А я знаю, когда это началось...

Мой папа не живет с нами, и как-то он забрал меня на выходные. Был момент... я не успела добежать до туалета...

Папа разозлился и начал меня бить по лицу мокрыми колготками. Мне было 3 года. Я знаю, тогда все началось. Может, маме рассказать?" - говорит актриса.

Куда обращаться о домашнем насилии

Как отмечается в публикации, страдать от домашнего насилия могут те, кого вы знаете. В полиции призвали не терпеть насилие, но обращаться за помощью. Сделать это можно по таким номерам:

  • Спецлиния "102"
  • Горячая линия "15-47"
  • Бесплатная правовая помощь "0 800 213 103"

Видео: куда обращаться украинцам в случае домашнего насилия

Напомним, летом в Украине ужесточили наказания за домашнее насилие. Подписанный президентом закон также позволяет пострадавшим получать возмещение материального ущерба и морального вреда. В законе, среди прочего, прописано, что:

  • совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола влечет за собой штраф в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гривен) или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до десяти суток;
  • лицу, которое в течение года уже совершало такое правонарушение, грозит штраф от 20 до 40 НМДГ (370-680 гривен) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или админарест на срок до пятнадцати суток.

Ранее мы рассказывали историю двух детей-беглецов из Донецкой области, которые продали игрушку, чтобы уехать от отчима-тирана.

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Домашнее насилие