Не терпите: это сильное видео о проблеме домашнего насилия не оставит вас равнодушными

Правоохранители опубликовали короткое, но сильное видео, посвященное теме домашнего насилия.

Для его создания задействовали актрису Екатерину Молчанову, которая в образе представила историю-пример, как на пострадавшем ребенке может отразиться такая проблема.

"Мама ходит со мной к логопеду. Вы умеете сложить язык трубочкой? Я умею. Я многое могу. А говорить нормально - нет. Мама плачет ночью, ей не нравится, что я заикаюсь. А я знаю, когда это началось...

Мой папа не живет с нами, и как-то он забрал меня на выходные. Был момент... я не успела добежать до туалета...

Папа разозлился и начал меня бить по лицу мокрыми колготками. Мне было 3 года. Я знаю, тогда все началось. Может, маме рассказать?" - говорит актриса.

Куда обращаться о домашнем насилии

Как отмечается в публикации, страдать от домашнего насилия могут те, кого вы знаете. В полиции призвали не терпеть насилие, но обращаться за помощью. Сделать это можно по таким номерам:

Спецлиния "102"

Горячая линия "15-47"

Бесплатная правовая помощь "0 800 213 103"

Видео: куда обращаться украинцам в случае домашнего насилия

Напомним, летом в Украине ужесточили наказания за домашнее насилие. Подписанный президентом закон также позволяет пострадавшим получать возмещение материального ущерба и морального вреда. В законе, среди прочего, прописано, что: