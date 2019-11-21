Терпів, аж сльози текли: Зеленський розповів про "застілля" з політиками

Володимир Зеленський зізнавався, що політики "примушували" його пити на закритих заходах з метою того, щоб "Квартал 95" про них не жартував. Були і такі політики, які самі хотіли "пропіаритися" за рахунок жартів на шоу. Про це він розповів в одному зі своїх інтерв'ю газеті "Сьогодні".

Як зізнавався сам Зеленський на шоу "Вечірній квартал" політики були частими гостями. І були випадки, коли вони самі просили над ними пожартувати.

"Так, телефонували. Але все на рівні: ну, давайте, хлопці, що ж ви про всіх, а не про мене. Але ми нічого і ніколи не робили на замовлення. Або як нас звинувачували, коли Яценюк вийшов до нас на сцену, що ми взяли у нього за це пристойну суму. Так і Черновецький на сцені у нас співав безкоштовно, і не хотів йти", - обурився Зеленський.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Також нинішній президент України розповідав, чи були погрози на адресу "квартальщиків" після їх жартів про політиків.

" На підколи часто ображалися, і мені передавали від усіх політиків, мовляв, щось комусь не сподобалося, дивіться, хлопці, дожартувалися. Але реальних загроз не було! Інакше я б сказав про це", - додав колишній актор.

Також Зеленський зізнався, хвилювався перед виступами, на яких в якості гостей були відомі політики.

"Ми виступали перед Кучмою, Ющенком, Тимошенко, Януковичем, Азаровим. І навіть перед Медведєвим. І жартували про нього. Уявляєте, як нам було! Але на півслові нас ніхто не обривав, зате ми так переживали, що забували слова. А реагували на нас по-різному: Тимошенко реготала, Янукович посміхався, а ось коли при Ющенко, то було багато журналістів, і, мабуть, тому він був стриманий. Я навіть не знав, ось ви мені зараз сказали, що йому подобається наша мініатюра про велосипед. Треба ж!" – зізнався президент у давньому інтерв'ю.

Також він розповів про те, що відбувалося на приватних заходах, куди його зі студією запрошували.

"Раніше ми часто виступали у політиків на днях народження, Нових роках. Пам'ятаю, як жартували про дипломи Зварича, а він опинився в цій компанії. Все вислухав, а потім підійшов, поплескав по плечу і каже: "Ну, хлопці, даєте!". Страшнувато було жартувати про Кличків в їх присутності, але обійшлося! На корпоративах у нас була інша проблема: всі хотіли з нами випити. І, по ідеї, у мене вже повинна була бути величезна печінка, якщо б я іноді не сачкував. Коротше, синдром Висоцького. А спробуй відмовити таким людям! Були випадки, коли політики говорили: "Ну, давай, Вовчик, по склянці коньяку залпом!". А вони можуть! І я терпів, ковтав, аж сльози текли. А потім зрозумів, що люди виявляли своє панібратство не просто так, вони думали так: якщо наблизять тебе, то тобі потім буде складно висміювати їх. І став все частіше і частіше відмовлятися від корпоративів, тому що потім незручно", - зізнався Зеленський.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)