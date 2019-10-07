Іноземець вбив 14-річну школярку під Донецьком: усі деталі

Під Донецьком іноземець вбив 14-річну Ірину Лисенко (фото: www.npu.gov.ua)

У Донецькій області стався страшний злочин щодо дитини

Вбивство 14-річної дівчинки сталося у місті Костянтинівка Донецької області. Школярку розшукували понад 20 днів силами правоохоронців, рятувальників і волонтерів. Про це повідомляє прокуратура, а також поліція області.

Про зникнення Ірини Лисенко 15 вересня заявили батьки. Під час оперативно-слідчих дій з'ясувалося, що дівчина посварилася з батьками і втекла з дому.

Під Донецьком іноземець вбив 14-річну Ірину Лисенко (фото: www.npu.gov.ua)

Для пошуків дівчинки був створений оперативний штаб, куди увійшли співробітники поліції, представники карного розшуку та слідчого управління Донецької області.

Стало відомо, що школярка доїхала на таксі до райцентру, де вночі познайомилася з 39-річним чоловіком на зупинці громадського транспорту. Він пригостив її і заманив прогулятися до водойми, де запропонував вступити в статевий зв'язок.

Під Донецьком іноземець вбив 14-річну Ірину Лисенко (фото: www.npu.gov.ua)

Після вчиненого він злякався, що дівчинка може звернутися в поліцію, дістав з кишені ніж і двічі вдарив у шию. Тіло дитини сховав в очереті біля ставка, прикрив гіллям, а ніж викинув у водойму.

Підозрюваним виявився 39-річний житель Молдови, раніше судимий за розбійний напад. В даний час вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.