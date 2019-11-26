Під Тернополем наречений не оплатив весілля і напав на журналістів з Києва (відео)

В місті Борщів Тернопільської області сталося зіткнення між місцевими чиновниками та журналістами з Києва. Так, днями стало відомо про один сумний і в той же час курйозний інцидент: наречений відмовився платити відеооператору за зйомку весілля, сказавши, що вже встиг розлюбити наречену.

Оператор Роман Колісник вирішив прославити сімейство, яке нахабно його "кинуло", опублікувавши знімки з хлопцем і його мамою.

Журналісти каналу 1+1 вирішили з'ясувати подробиці про "злісних неплатників", що виявилися чиновниками з Борщівської районної державної адміністрації.

Все закінчилося тим, що мама з сином напали на журналістів, виривали у них мікрофон і пошкодили відеозапис. Крім того, "наречений" зачинив журналіста у своєму кабінеті.

Наречений не заплатив оператору за весілля (фото: facebook.com/roma.kolesnyk)

Журналісти подзвонили на гарячу лінію 102. Правоохоронці розпочали провадження за статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчинене посадовою особою).

За словами представників ЗМІ, "наречений" сказився після того, як йому поставили питання про неоплату послуг. Він виштовхав оператора з кабінету, а журналіста зачинив у своєму кабінеті.

Наречений з мамою (фото: facebook.com/roma.kolesnyk)

"Мама нареченого" говорить, що знімальна група увірвалася в кабінет, і не представившись почала ставити питання. Чиновник стверджує, що не дозволила себе знімати і пред'явила квитанцію про оплату послуг на суму 2800 гривень.

Правоохоронці з'ясували, що майно знімальної групи не постраждало, журналісти також не отримали тілесних ушкоджень.

Під Тернополем напали на журналістів через відео з весілля (відео: YouTube/tp.npu.gov.ua)