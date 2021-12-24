Під Тернополем багатодітна родина усиновила 14 дітей: неймовірна історія різдвяного дива

Мама Світлана зізналася, що нові члени сім'ї з'являються на новорічні та різдвяні свята. Вони запрошують діток з інтернатів в гості, а потім не можуть з ними розлучитися.

"Найпершою до нас потрапила на свято Марусиночка. Потім Любушка з Настею. Щоразу кажу, що цього більше не буде. Вже вистачить", - розповіла жінка з посмішкою.

Світлана колись працювала в Італії та навіть могла там залишитися жити. Але повернулася додому і повністю присвятила себе дітям.

Вона зізнається, що категорично проти інтернатів і вважає, що навіть найбідніша сім'я краща за дитячий будинок.

"Ми по-справжньому обіймаємося. Ми по-справжньому сваримося. У нас такі дебати бувають, такі розбори польотів, але є сім'я. Ми вчимося прощати, а там ні", - розповіла Світлана.

Сім'я почала рости 20 років тому

Майже 20 років тому у двері родини Рожицьких напередодні Нового року постукали діти. Їм було років 12, і вони явно були в стані алкогольного сп'яніння. Діти просили гроші, щоб купити їжі.

Світлана запросила малюків додому і нагодувала їх. З того моменту життя Рожицьких перевернулося. Вони усиновили 14 дітей і половину – саме в грудні та січні.

Минулого року сім'я переїхала в новий будинок і тепер у кожного вихованця є своя кімната.

Мама категорично проти інтернатів

Перше, чому вчить дітей Світлана - вмінню обслужити себе самостійно. Вона вважає, що інтернати роблять дітей безпорадними – в побуті, у вирішення конфліктів. Жінка навіть взялася за те, щоб налагодити стосунки дітей з їхніми рідними батьками.

На свята вся сім'я збирається за величезним столом. Приходить з роботи глава сімейства - батько Андрій. Приїжджають в гості старші діти, які вже живуть окремо.

Діти самостійно прикрашають вітальню, накривають стіл. І як зізнається Світлана, 19 дітей – це ще не фінал.

У Тернопільській області багатодітна сім'я усиновила 14 дітей