ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалося

Новость на русском → Тернопільська область, Неділя 18 квітня 2021 22:41
Під Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалося Фото: Під Тернополем знайшли саркофаг віком близько 4,5 тисяч років (facebook.com/T.centr.pamiatok)
Автор: Володимир Костирін

Під Тернополем виявили давнє поховання приблизно III тисячоліття до нашої ери. В кам'яній гробниці були останки трьох людей, а також артефакти. Саркофаг у полі поблизу села Білий Потік Чортківського району знайшли цілком випадково - під час весняно-польових робіт.

Про це 18 квітня пише місцева газета "Наш день".

За словами старости Ридодубівської сільської ради, до якох входить Білий Потік, Ярослава Огаля, трактор обробляв землю і несподівано провалився.

"Коли його витягли, то побачили проламану кам’яну плиту. Як заглянули всередину, то там виднілися людські кістки", - пригадує він момент виявлення поховання близько тижня тому.

На місце викликали поліцію, а правоохоронці, побачивши знахідку, звернулися до археологів.

"Вони оглянули плиту і вміст саркофагу і сказали, що його вік кілька тисячоліть. Звичайно, не віриться, що стільки часу зберігалися кістки", - розповів Огаль.

Під Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалосяПід Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалосяПід Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалося

Під Тернополем виявили саркофаг III тис. до н.е. культури кулястих амфор (фото facebook.com/T.centr.pamiatok)

Директор Тернопільського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська зазначила, що це дуже цікава знахідка, яка відкриє нові сторінки минулого краю.

Голова Білобожницької громади Віктор Шепета вважає, що ця знахідка може зіграти позитивну роль у розвитку туризму на території ОТГ, адже "в Білому Потоці вже знаходили сліди стародавніх цивілізацій - зараз ці землі під охороною держави".

Річ у тім, що в XX столітті біля села виявили поселення трипільської культури та могильник комарівської культури.

Коментуючи "Суспільному" нинішню знахідку, Марина Ягодинська зізналася, що це стало повною несподіванкою.

"Чесно кажучи, ми тут чекали знайти зовсім інше поховання, бо недалеко звідси є могильник комарівської культури білопотоцького типу. В даному випадку, коли ми розкопали дно, побачили, що то культура кулястих амфор. Носії цієї культури існували в кінці доби енеоліту. Точно сказати зараз не можемо, бо ще не дослідили. Але поки що вважаємо, що це десь кінець третього тисячоліття до нашої ери", - розповіла вона.

Під Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалосяПід Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалосяПід Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалося

Під Тернополем виявили саркофаг III тис. до н. е. з людськими останками та артефактами (фото facebook.com/T.centr.pamiatok)

Археолог Василь Ільчишин розповів, що в саркофазі з червоного пісковику знайшли останки трьох людей, 11 горщиків, кістяну прикрасу, крем’яні сокири, долото та ножі.

Історик Володимир Добрянський уточнив, що культура кулястих амфор - це археологічна культура, що існувала на території Дніпровського Правобережжя та межиріччі Пруту та Серету в IV-III тисячоліттях до нашої ери. Носії цієї культури були кочівниками, які займалися скотарством.

Відео: під Тернополем знайшли кам'яне поховання доби культури кулястих амфор

Нагадаємо, нещодавно українські археологи показали на відео як працює підводна експедиція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини науки наука археология Тернопольская область ученые
LITE
Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди
Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди