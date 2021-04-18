Під Тернополем дослідили древній саркофаг, який спантеличив вчених: що з'ясувалося

Під Тернополем виявили давнє поховання приблизно III тисячоліття до нашої ери. В кам'яній гробниці були останки трьох людей, а також артефакти. Саркофаг у полі поблизу села Білий Потік Чортківського району знайшли цілком випадково - під час весняно-польових робіт.

Про це 18 квітня пише місцева газета " Наш день ".

За словами старости Ридодубівської сільської ради, до якох входить Білий Потік, Ярослава Огаля, трактор обробляв землю і несподівано провалився.

"Коли його витягли, то побачили проламану кам’яну плиту. Як заглянули всередину, то там виднілися людські кістки", - пригадує він момент виявлення поховання близько тижня тому.

На місце викликали поліцію, а правоохоронці, побачивши знахідку, звернулися до археологів.

"Вони оглянули плиту і вміст саркофагу і сказали, що його вік кілька тисячоліть. Звичайно, не віриться, що стільки часу зберігалися кістки", - розповів Огаль.

Під Тернополем виявили саркофаг III тис. до н.е. культури кулястих амфор (фото facebook.com/T.centr.pamiatok)

Директор Тернопільського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська зазначила, що це дуже цікава знахідка, яка відкриє нові сторінки минулого краю.

Голова Білобожницької громади Віктор Шепета вважає, що ця знахідка може зіграти позитивну роль у розвитку туризму на території ОТГ, адже "в Білому Потоці вже знаходили сліди стародавніх цивілізацій - зараз ці землі під охороною держави".

Річ у тім, що в XX столітті біля села виявили поселення трипільської культури та могильник комарівської культури.

Коментуючи "Суспільному" нинішню знахідку, Марина Ягодинська зізналася, що це стало повною несподіванкою.

"Чесно кажучи, ми тут чекали знайти зовсім інше поховання, бо недалеко звідси є могильник комарівської культури білопотоцького типу. В даному випадку, коли ми розкопали дно, побачили, що то культура кулястих амфор. Носії цієї культури існували в кінці доби енеоліту. Точно сказати зараз не можемо, бо ще не дослідили. Але поки що вважаємо, що це десь кінець третього тисячоліття до нашої ери", - розповіла вона.

Під Тернополем виявили саркофаг III тис. до н. е. з людськими останками та артефактами (фото facebook.com/T.centr.pamiatok)

Археолог Василь Ільчишин розповів, що в саркофазі з червоного пісковику знайшли останки трьох людей, 11 горщиків, кістяну прикрасу, крем’яні сокири, долото та ножі.

Історик Володимир Добрянський уточнив, що культура кулястих амфор - це археологічна культура, що існувала на території Дніпровського Правобережжя та межиріччі Пруту та Серету в IV-III тисячоліттях до нашої ери. Носії цієї культури були кочівниками, які займалися скотарством.

Відео: під Тернополем знайшли кам'яне поховання доби культури кулястих амфор