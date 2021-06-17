Археологи знайшли унікальні підводні артефакти, яким 9 тисяч років
Американські археологи виявили на дні озера Гурон унікальні кам'яні артефакти стародавніх індійців віком 9 тисяч років. Знаряддя праці були виготовлені з обсидіану, який добули в кар'єрі в Центральному Орегоні.
Про цю знахідку повідомляє Phys.org.
Дана знахідка дозволила виявити найдавніші і самі східні підтверджені зразки обсидіану в континентальній частині США.
"В цьому випадку ці обсидіанові артефакти показують соціальні зв'язки в Північній Америці 9 тисяч років тому", - заявили вчені.
Вони також зазначили, що обсидіан є формою вулканічного скла, яке широко використовувалося протягом більшої частини історії людства. При цьому це був цінний матеріал для виготовлення гострих предметів.
"Обсідіан з далекого заходу Сполучених Штатів рідко зустрічається на сході", - додали експерти.
Знахідка в озері Гурон - це частина більш широкого дослідження, яке направлено на дослідження організації полювання на карибу (північного оленя) в кінці останнього льодовикового періоду.
У той час рівень води був набагато нижче. Вчені також виявили кам'яні стіни і мисливські штори, які тепер перебувають на глибині 30,5 метрів під водою.
Нагадаємо, археологи знайшли артефакт з біблійної битви, якому тисячі років. Знахідку знайшли на території Ізраїлю. Передбачається, що стародавні наконечники для стріл були випущені захисниками филистимського міста Гаті.
Раніше під Луганськом на розкопках скіфського кургану знайшли вівтар для жертвоприношень. Поховання виявили між селами Хомівка та Преображенне у Сватівському районі.
Археологи сподіваються, що в цьому місці їм вдасться знайти цілий комплекс скіфських поховань, який складається з 15 поховань з артефактами.