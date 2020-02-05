ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернополі для батьків придумали нові "побори": деталі скандалу

STYLERЖиття    05.02.2020 - 13:58
У Тернополі для батьків придумали нові "побори": деталі скандалу
Побори в школі Тернополя (Колаж РБК-Україна)

У Тернополі батьки в шоці від того, що з них вимагають гроші на школу

У Тернопільському ліцеї №21 з художнім ухилом вирішили освятити навчальний заклад і вимагали від батьків по 10 гривень за окроплення школи святою водою. Про це повідомили батьки деяких учнів, повідомивши, що лише за "освячення" школи хочуть 7 тисяч гривень. У соцмережах з'явився скріншот з повідомленням про "побори", але пізніше його видалили.

Урочисте освячення святою водою в школі відбулося. У навчальний заклад приходили архієпископ Нестор, отець Ярослав з місцевої церкви Св. архистратига Михаїла і священики. Також всі діти були зібрані в актовій залі школи, про що є повідомлення на сайті школи і опубліковані відповідні фото.

У Тернополі для батьків придумали нові &quot;побори&quot;: деталі скандалуСкріншот оголошення

Керівництво школи інформацію про збір грошей заперечує і каже, що все це вигадки журналістів. Директор школи запевняє, ніхто грошей не збирав.

"По-перше, не люблю давати коментарі по телефону, оскільки маю гіркий досвід, а по-друге, ця історія давно закрита - ніхто ніяких грошей не збирав. На нашому сайті є відкритий лист з цього приводу", - розповіла "КП в Україні" директор ліцею Марія Гудима.

Пізніше з'ясувалося, що збір грошей на освячення школи організував завуч в Viber. Але коли директор це побачив, повідомлення відразу ж видалили.

"Встановлено, що повідомлення в чаті для класних керівників опублікувала заступник директора, це була її ініціатива. Але як тільки директор школи його побачила, повідомлення видалили, і ніхто ніяких грошей не збирав", - розповіли у відділі освіти і науки Тернопільської обладміністрації.

У Полтаві всі школи закрили на карантин Обматюкав дівчаток: у Тернополі водій автобуса відмовився везти дітей-пільговиків
Новини України Тернопільшкола
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся