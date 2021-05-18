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У Тернополі мати побила скейтом 10-річного сина: у дитини множинні забої голови

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Тернопіль, Вівторок 18 травня 2021 14:55
У Тернополі мати побила скейтом 10-річного сина: у дитини множинні забої голови У Тернополі мати побила сина скейтом по голові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У центрі Тернополя мати побила свого 10-річного сина скейтом. Хлопчик опинився в лікарні з численними травмами голови й розповів лікарям, що з ним сталося.

Про це розповів генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги в Тернопільській області Михайло Джус на своїй сторінці в Facebook.

"Бригада швидкої допомоги виїжджала на вулицю Злуки, де надавала допомогу 10-річному пацієнту. За словами хлопчика, мама завдала йому тілесні ушкодження за допомогою скейта", - йдеться в повідомленні.

Дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню й у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, підозру на струс мозку, садна за лівою вушною раковиною.

Хлопчикові надали екстрену медичну допомогу і залишили в лікарні для подальшого спостереження і лікування.

Що стало причиною такої звірячої поведінки матері стосовно дитини - на цей момент невідомо.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпрі патрульного побили його колеги на очах у керівництва. Інцидент стався в будівлі Управління патрульної поліції й потерпілий записав відео, на якому розповів всі подробиці події.

А також ми розповідали про те, що жителів Одеси шокувала молода мама, яка засипала на ходу в парку з коляскою. Очевидці кажуть, що жінка ледь трималася на ногах, гойдалася і є ймовірність, що вона перебувала під впливом якихось препаратів.

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