У Тернополі мати побила скейтом 10-річного сина: у дитини множинні забої голови
У центрі Тернополя мати побила свого 10-річного сина скейтом. Хлопчик опинився в лікарні з численними травмами голови й розповів лікарям, що з ним сталося.
Про це розповів генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги в Тернопільській області Михайло Джус на своїй сторінці в Facebook.
"Бригада швидкої допомоги виїжджала на вулицю Злуки, де надавала допомогу 10-річному пацієнту. За словами хлопчика, мама завдала йому тілесні ушкодження за допомогою скейта", - йдеться в повідомленні.
Дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню й у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, підозру на струс мозку, садна за лівою вушною раковиною.
Хлопчикові надали екстрену медичну допомогу і залишили в лікарні для подальшого спостереження і лікування.
Що стало причиною такої звірячої поведінки матері стосовно дитини - на цей момент невідомо.
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