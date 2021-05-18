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У Дніпрі патрульного побили його колеги на очах у керівництва: потерпілий записав відео

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Дніпро, Вівторок 18 травня 2021 12:35
У Дніпрі патрульного побили його колеги на очах у керівництва: потерпілий записав відео Колаж РБК-Україна: у Дніпрі патрульного побили його колеги
Автор: Styler

У Дніпрі патрульний поліцейський заявив, що на нього напали і побили його колеги. Інцидент стався в будівлі управління патрульної поліції на очах в інших "копів", які просто стояли і дивились.

Про це потерпілий старший сержант патрульної поліції Максим Калиняк заявив на відео, яке опублікував у YouTube.

Чоловік розповів, що після зміни його викликав до свого кабінету заступник начальника Управління патрульної поліції В'ячеслав Маслюк. Він хотів зачитати йому наказ. Патрульний заявив, що фіксуватиме все на відео.

Після цього двоє його колег схопили Калиняка і вибили з рук смартфон. Крім того, вони почали його бити. У результаті чоловікові з розбитим обличчям вдалося втекти і викликати слідчо-оперативну групу.

Патрульний заявив, що його били в кабінеті, де також був присутній комбат 2-го батальйону патрульної поліції.

У Дніпрі патрульного побили його колеги (відео: YouTube)

Потерпілий старший сержант хотів поїхати до Києва і звернутися до депутатів і президента, щоб розповісти про корупцію, яка відбувається в поліції Дніпра.

У Дніпрі патрульного побили його колеги (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Люди, всі хто дивиться це, не кидайте цього хлопця, у кого є можливість допоможіть йому, адже він за вас, за простих людей!!!
  • А ми хочемо, щоб вони простих людей не чіпали, вони своїх луплять!
  • Хлопці, час дати цьому розголосу прийшло!
  • Ось і все зрозуміло!!! Один!!! Нікого немає в допомогу!!!
  • Попросив викликати внутрішню безпеку.
  • Доведіть до кінця, будь ласка! Тримайтеся!

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