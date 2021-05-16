Засинала на ходу: жителів Одеси шокувала "обдовбана" дівчина з немовлям (відео)

В Одесі помітили дівчину, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. Жінка тримала коляску, при цьому вона засинала на ходу, гойдалася і ледь не падала з ніг.

"У парку на Старосінній площі помічені батьки року. P.S.: ще зверніть увагу, як лежить дитина", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що дитина перевернута і лежить на животі ногами зверху люльки, а не всередині. Дівчина, швидше за все, перебувала під дією якихось препаратів, тому вона повисла на дитячій колясці.

Неадекватна дівчина гуляє з немовлям в Одесі (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували інцидент.