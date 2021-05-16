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Засинала на ходу: жителів Одеси шокувала "обдовбана" дівчина з немовлям (відео)

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Одеса, Неділя 16 травня 2021 16:39
Засинала на ходу: жителів Одеси шокувала "обдовбана" дівчина з немовлям (відео) Фото: Жінка з дитиною (pixabay.com)
Автор: Styler

В Одесі помітили дівчину, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. Жінка тримала коляску, при цьому вона засинала на ходу, гойдалася і ледь не падала з ніг.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

"У парку на Старосінній площі помічені батьки року. P.S.: ще зверніть увагу, як лежить дитина", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що дитина перевернута і лежить на животі ногами зверху люльки, а не всередині. Дівчина, швидше за все, перебувала під дією якихось препаратів, тому вона повисла на дитячій колясці.

Неадекватна дівчина гуляє з немовлям в Одесі (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • А чого поліцію не викликав? Зате стоїть знімає;
  • Який жах!!! Гаразд сама!!! Дитину як таким можна в руки давати?!!
  • Тварина;
  • Горе-матуся;
  • Господи мати року, побачила б її, вбила. Це не мати, тут слів не підібрати;
  • У таких ситуаціях треба викликати поліцію;
  • Страх, як багато знову з'явилося наркоманів. Кошмар;
  • Як дітей шкода;
  • Там дитина хоч жива??? Ніхто не звернув уваги, що він перевернутий обличчям вниз?!
  • Страшно просто від таких матусь.

Нагадаємо, стали відомі нові деталі про загиблу дівчинку у Львові, яка гуляла роздягненою на морозі.

Ми також писали про те, що жінка, яка вбила свою дочку, наводить страх у селі.

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