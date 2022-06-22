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У Тернополі харків'янин розгулював з радянською символікою: йому загрожує до 5 років

Колаж РБК-Україна: у Тернополі харків'янин носив на одязі заборонену символіку
Автор: Володимир Костирін

У Тернополі молодий чоловік розгулював вулицями із забороненою символікою на одязі - значками з серпом і молотом і радянською зіркою, і не бажав їх зняти на вимоги правоохоронців. Стосовно порушника розпочато кримінальне провадження, і тепер йому загрожує термін.

Про це 22 червня передали в прес-службі поліції Тернопільської області.

Любителя "похизуватися" у громадському місці символікою комуністичного тоталітарного режиму, забороненої в Україні, помітили правоохоронці під час патрулювання вулиць.

25-річний громадянин, житель Харкова, категорично відмовлявся зняти "радянські" значки зі свого одягу.

"Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 436-1 (публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції) ККУ України", - йдеться в повідомленні поліції.

Також правоохоронці додали, що подібні дії чреваті покаранням у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

У Тернополі покарають харків'янина за використання комуністичної символіки (фото: facebook.com/gynp.ternopil)

Раніше повідомлялося, що в березні на Прикарпатті затримали жінку, яка агітувала за "відновлення СРСР", і тепер порушниці загрожує 10 років в'язниці.

Також ми писали про те, що нещодавно у Дніпрі у магазині одягу помітили у продажу "сепарські" футболки.

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