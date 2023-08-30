Мошенники наживаются на военных после их гибели: как выглядит наглая схема

Мошенники пытаются использовать любые ситуации для собственного преступного обогащения. И во время войны они запустили немало схем, где прикрываются имена раненых и даже погибших военнослужащих.

Как выглядят такие схемы и что стоит знать, чтобы не попасть в лапы мошенников - читайте в материале Styler.

Какие схемы используют мошенники

По социальным сетям прокатилась волна очень похожих постов, где публиковались фотографии раненых бойцов и реквизиты карт для сбора помощи на лечение. Позже выяснилось, что все эти посты были размещены с фейковых аккаунтов, а большинство фотографий украдены из разных публикаций СМИ.

Более того, часто на фотографиях были военные, которые давно и благополучно поправились и уже снова вернулись на фронт. А еще мошенники использовали фотографии бойцов, которые погибли несколько лет назад.

Еще одна схема, которая сейчас часто фигурирует в интернете - поиск без вести пропавших, как военных, так и гражданских. Украинцы часто публикуют фотографии своих близких в социальных сетях и детальную информацию, где и при каких обстоятельствах человек пропал без вести.

Мошенники либо используют такую информацию в своих целях, либо выманивают у родных крупные суммы денег - в обмен на фейковую информацию о местонахождении пропавшего.

Один из самых циничных случаев мошенничества на имени погибших военных рассказал на своей странице в Facebook Виктор Трегубов.

В начале августа все СМИ и соцсети облетела трагическая новость о гибели боевого медика Дарьи Филиповой с позывным "Блискавка". И буквально через несколько дней после ее гибели появились посты о сборе средств якобы для мамы Дарьи, с указанием реквизитов карты.

Друзья и знакомые "Блискавки" обратили внимание на эти сообщения, так как знают, что Дашина мама скончалась несколько лет назад. Более того, сбором занимаются мошенники, которые подобную схему "обкатывают" уже далеко не первый раз.

С помощью интернета, данных карты, удалось выяснить, что сбором средств на умершего давно человека занимается целая семья - Лацина Татьяна, Лацина Юрий и их дочь, Лацина Елизавета.

"Оказалось, что люди с этой фамилией фигурируют в целом списке скандалов про мошенничество. С одних и тех же аккаунтов собирали и на военных, и на животных. Ни военных, ни животных не существовало в природе. Все трое живут в Житомире. Именно на их карты шли все сборы на выдуманных животных, несуществующих родственников военных и больных деток, проиллюстрированных левыми фотографиями двухлетней давности", - пишет Трегубов.

Он добавил, что Лацина Татьяна по декларациям работает (или работала) в местной налоговой. Для заявления в Киберполицию необходимы пострадавшие, то есть, люди, которые перечислили на карту мошенников сумму от 450 гривен. Сейчас разыскиваются такие пострадавшие.

Скриншоты

Как не попасть на крючок таких аферистов

В первую очередь, проверяйте информацию до того, как ваша рука потянется отправить деньги на лечение, реабилитацию, котенка и прочее. И если вы просто хотите помочь репостом - тоже проверьте.

Используйте Google, ищите по фотографиям, номерам карты, фамилии человека, на которого идет сбор.

Проверьте страницу автора поста о сборе помощи. Пустой профиль, отсутствие личной информации, закрытый профиль, недавно созданный профиль, на странице только посты о сборе помощи - повод заподозрить мошенничество.

Напишите лично автору поста и задайте пару уточняющих вопросов, попросите показать документы. Обычно этого бывает достаточно, чтобы понять, что вы имеете дело с аферистом.