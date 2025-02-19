На территории древнего монастыря возле Днепра нашли загадочную шотландскую медаль: как она туда попала?

Во время раскопок на территории древнего монастыря в Днепропетровской области нашли уникальную и ценную медаль из серебра. Самое интересное в этой находке - она была сделана в Шотландии несколько столетий назад.

Что известно об этой медали и как она оказалась на территории монастыря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение и.о. директора Днепровского национального исторического музея им. Яворницкого Александра Старика на Facebook.

По словам историка, эту медаль нашел участник археологической экспедиции от музея Максим Летинский вблизи остатков Нехворощанского монастыря еще в прошлом году. Историки тщательно начали изучать находку и пытались выяснить ее происхождение.

То, что удалось узнать ученым, их поразило - после находки этого ценного артефакта тема связей Чернеччинской территориальной громады и Шотландии перешла от "фантастической" к "перспективной".

"Итак, на лицевой стороне медали надпись по кругу: HIGHLAND AND AGRICULTURAL SOCIETY OF SCOTLAND INST. MDCCLXXXIV (горное и сельскохозяйственное общество Шотландии 1784 г.) По центру в венке надпись: TO/Clayton & Shuttleworth/ LINCOLN/For Collection of Implements /PERTH SHOW/1871. Обратная сторона, к сожалению, утрачена. После проведенного расследования (как известно, археологи - это детективы, которые немножко опоздали), оказалось, что это награда за одно из призовых мест на выставке в шотландском г. Перт (26-28 июля 1871г.) в номинации "Орудия производства"", - рассказал Старик. Шотландская медаль, которую нашли на территории старинного монастыря под Днепром (фото: Максим Прошниченко)

Более глубокое расследование показало, что компания "Клейтон и Шаттлворт" была основана в английском городе Линкольн в 1842 году. Она специализировалась на изготовлении паровых двигателей и молотилок.

Свою продукцию они также отправляли за границу, и для этого были открыты филиалы - в Вене, Праге, Кракове и Львове. Впоследствии компания начала производить еще тракторы и самолеты. Именно на одном из таких самолетов якобы был сбит известный немецкий ас "Красного барона" Манфред фон Рихтгофен.

В 1929 году компания обанкротилась и прекратила свое существование.

"Итак, 19 век в истории Нехворощанского монастыря не менее загадочный, чем предыдущие казацкие времена. Осталось выяснить, каким образом медаль попала на Приорелье. Возможно, это станет началом еще одной интересной истории", - пишет Старик.

Стоит напомнить, что Нехворощанский монастырь был построен одновременно с городком Нехворощей и его основателями были беглецы из Подолья. Он располагался на левом берегу Орели, на землях войска Запорожского Низового и подлежал юрисдикции Сечевого храма Покрова пресвятой Богородицы.