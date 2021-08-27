Теплий вересень і ранні заморозки: детальний прогноз погоди на осінь 2021

За прогнозом Українського гідрометцентру, погода у вересні очікується в межах норми. Буде багато теплих і сонячних днів, а середня добова температура коливатиметься в межах +14...+18 градусів.

Прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня

За словами Горбаня, осінь в Україні буде "класична".

Народний синоптик прогнозує, що перша декада вересня буде теплою, потім прийде похолодання і дощі. Антициклон в середині місяця принесе комфортну температуру в +18 градусів вдень. Друга половина місяця буде прохолодною, але 21-23 вересня знову повернеться тепло. А останні дні вересня будуть зовсім холодними.

У жовтні варто очікувати "бабине літо" в середині місяця, а ось кінець місяця стане холодним, з першими нічними морозами. В цілому жовтень буде досить прохолодним, очікуються помірні дощі.

У листопаді буде холодно з перших днів місяця, можливий навіть дощ зі снігом. Вночі очікуються морози, а вдень температура коливатиметься близько нуля або трохи вище.

Прогноз на осінь від Леоніда Горбаня (segodnya.ua)

Прогноз на осінь від Наталії Голені

Як розповіла нещодавно завідувач відділу середньострокових і довгострокових прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі виданню "Вести", вересень буде в цьому році досить холодним. І зниження температури варто очікувати вже з перших днів осені.

"Буде прохолодна погода, навіть можна сказати - аномально холодна, як для Вересня. У дощову і хмарну погоду температура повітря може опускатися до 15, а то і 10 градусів. Останній такий аномально холодний вересень був у 2013 році", - повідомила експерт.

Прогноз на осінь від Віри Балабух

А ось завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає: осінь у 2021 році буде тепла і посушлива.

В цілому, каже вона, восени погода очікується тепла і досить посушлива, особливо в жовтні та листопаді.

Є ймовірність похолодань, але в цілому вони будуть рідше, ніж зазвичай.

Прогноз на осінь для Києва

У столиці осінь буде досить теплою і сонячною.

У вересні похолодання і дощі очікуються тільки в перші дні місяця, а з 9 вересня потеплішає, і денна температура вище +20 градусів протримається до 24 вересня. В кінці місяця очікується зниження температури.

Карта погоди в Києві на вересень 2021

Жовтень буде сухим і прохолодним, вдень у першій половині місяця очікується +13...+16 градусів, вночі температура опуститься до +7...+9 градусів.

У другій половині жовтня очікується похолодання до +10...+14 градусів, вночі температура впаде до + 5 градусів. Похмурих днів побільшає, але сильних опадів не прогнозують.

Карта погоди в Києві на жовтень 2021

Листопад традиційно буде холодним, від +5 до +11 градусів. Друга половина місяця буде похмура і холодна. Нічна температура наблизиться до нуля в другій половині місяця.

Карта погоди в Києві на листопад 2021