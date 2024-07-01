У вас тепловой удар? Его первые симптомы, помощь и профилактика

В Украину пришла невероятная жара, где температура воздуха достигает +34 градусов. Это представляет опасность для всех людей, особенно тех, кто имеет хронические проблемы со здоровьем.

Как уберечься от теплового удара и о его симптомах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать о тепловом ударе

Активность солнечных лучей в летние месяцы очень высока, что повышает риски перегрева и теплового удара. Перегрева и тепловое истощение можно избежать, если человек сможет находиться в прохладном помещении хотя бы в течение 30 минут. Однако при проявлениях теплового удара необходимо немедленное медицинское вмешательство.

Симптомы перегрева

Признаки теплового истощения, возникающие вследствие умеренного перегрева, включают: усталость, головокружение, головную боль, тошноту, чрезмерное потоотделение. Кожа может стать бледной или липкой, может появиться сыпь, судороги в руках, ногах и животе, а также наблюдается учащенное дыхание или сердцебиение, высокая температура, сильная жажда и слабость.

Симптомы теплового истощения часто схожи как у взрослых, так и у детей, хотя у детей также может наблюдаться раздражительность.

Если у вас есть признаки теплового истощения, нужно немедленно переместиться в прохладное помещение и выпить достаточное количество жидкости.

Что делать при тепловом ударе?

Если вы почувствовали признаки перегрева или заметили их у кого-то другого, выполните следующие 4 шага:

Переместите человека в прохладное место.

Снимите избыточную одежду, например куртку или носки.

Дайте выпить регидратационный напиток или прохладную воду.

Охладите кожу: сбрызните или протрите ее прохладной водой. Также можно использовать холодные пакеты, обернутые в ткань, положив их под мышки или на шею.

Оставайтесь рядом с человеком, пока ему не станет лучше. Он должен начать охлаждаться и ощущать улучшение состояния в течение 30 минут.

Когда нужна помощь?

Тепловой удар является тяжелым проявлением теплового поражения и является следствием нарушения терморегуляции, что может угрожать жизни. Вызовите скорую помощь, если вы заметили следующие признаки:

плохое самочувствие после 30 минут отдыха в прохладном месте, несмотря на охлаждение и употребление жидкости;

очень высокая температура тела;

горячая кожа, которая не потеет и может покраснеть;

учащенное сердцебиение;

учащенное дыхание или одышка;

путаница мыслей и потеря координации;

судороги;

потеря сознания.

Профилактика перегрева

Существует высокий риск теплового истощения или теплового удара в жаркую погоду или при большой физической нагрузке. Чтобы избежать этого: