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У вас тепловий удар? Його перші симптоми, допомога та профілактика

Понеділок 01 липня 2024 11:00
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У вас тепловий удар? Його перші симптоми, допомога та профілактика Фото: Що робити при тепловому ударі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олег Швець

В Україну прийшла неймовірна спека, подекуди температура повітря сягає +34 градусів. Це становить небезпеку для всіх людей, а особливо тих, хто має хронічні проблеми зі здоров’ям.

Як вберегтися від теплового удару та про його симптоми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що треба знати про тепловий удар

Активність сонячних променів у літні місяці дуже висока, що підвищує ризики перегріву та теплового удару. Перегріву та теплове виснаження зазвичай можна уникнути, якщо людина зможе перебувати у прохолодному приміщенні хоча б протягом 30 хвилин. Однак при проявах теплового удару необхідне негайне медичне втручання.

Симптоми перегріву

Ознаки теплового виснаження, що виникають внаслідок помірного перегріву, включають: втому, запаморочення, головний біль, нудота, надмірне потовиділення. Шкіра може стати блідою або липкою, може з'явитися висип, судоми в руках, ногах і животі, а також спостерігається прискорене дихання або серцебиття, висока температура, сильна спрага та слабкість.

Симптоми теплового виснаження часто схожі як у дорослих, так і у дітей, хоча у дітей також може спостерігатися дратівливість.

Якщо у вас є ознаки теплового виснаження, вам потрібно негайно переміститися до прохолодного приміщення і випити достатню кількість рідини.

Що робити при тепловому ударі?

Якщо ви відчули ознаки перегріву або помітили їх у когось іншого, виконайте такі 4 кроки:

  • Перемістіть людину у прохолодне місце.
  • Зніміть надлишковий одяг, наприклад куртку або шкарпетки.
  • Дайте випити регідратаційний напій або прохолодну воду.
  • Охолодіть шкіру: збризніть або протріть її прохолодною водою. Також можна використовувати холодні пакети, обгорнуті в тканину, поклавши їх під пахви або на шию.

Залишайтеся поруч з людиною, доки їй не стане краще. Вона повинна почати охолоджуватися і відчувати поліпшення стану протягом 30 хвилин.

У вас тепловий удар? Його перші симптоми, допомога та профілактика

Коли потрібна допомога?

Тепловий удар є найтяжчим проявом теплового ураження і є наслідком порушення терморегуляції, що може загрожувати життю. Викликайте швидку допомогу, якщо ви помітили такі ознаки:

  • погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку в прохолодному місці, попри охолодження та вживання рідини;
  • дуже висока температура тіла;
  • гаряча шкіра, яка не потіє і може почервоніти;
  • прискорене серцебиття;
  • прискорене дихання або задишка;
  • плутання думок і втрата координації;
  • судоми;
  • втрата свідомості.

Профілактика перегріву

Існує високий ризик теплового виснаження або теплового удару під час спекотної погоди або при великому фізичному навантаженні. Щоб уникнути цього:

  • пийте більше холодних напоїв, особливо якщо ви активні або займаєтеся спортом;
  • носіть світлий, вільний одяг;
  • уникайте перебування на сонці з 11:00 до 15:00;
  • уникайте вживання алкоголю;
  • уникайте надмірних фізичних навантажень;
  • якщо ви перебуваєте в приміщенні в дуже спекотний день, закрийте штори та вікна, якщо зовні температура вища, ніж всередині.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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