У вас тепловий удар? Його перші симптоми, допомога та профілактика
В Україну прийшла неймовірна спека, подекуди температура повітря сягає +34 градусів. Це становить небезпеку для всіх людей, а особливо тих, хто має хронічні проблеми зі здоров’ям.
Як вберегтися від теплового удару та про його симптоми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Що треба знати про тепловий удар
Активність сонячних променів у літні місяці дуже висока, що підвищує ризики перегріву та теплового удару. Перегріву та теплове виснаження зазвичай можна уникнути, якщо людина зможе перебувати у прохолодному приміщенні хоча б протягом 30 хвилин. Однак при проявах теплового удару необхідне негайне медичне втручання.
Симптоми перегріву
Ознаки теплового виснаження, що виникають внаслідок помірного перегріву, включають: втому, запаморочення, головний біль, нудота, надмірне потовиділення. Шкіра може стати блідою або липкою, може з'явитися висип, судоми в руках, ногах і животі, а також спостерігається прискорене дихання або серцебиття, висока температура, сильна спрага та слабкість.
Симптоми теплового виснаження часто схожі як у дорослих, так і у дітей, хоча у дітей також може спостерігатися дратівливість.
Якщо у вас є ознаки теплового виснаження, вам потрібно негайно переміститися до прохолодного приміщення і випити достатню кількість рідини.
Що робити при тепловому ударі?
Якщо ви відчули ознаки перегріву або помітили їх у когось іншого, виконайте такі 4 кроки:
- Перемістіть людину у прохолодне місце.
- Зніміть надлишковий одяг, наприклад куртку або шкарпетки.
- Дайте випити регідратаційний напій або прохолодну воду.
- Охолодіть шкіру: збризніть або протріть її прохолодною водою. Також можна використовувати холодні пакети, обгорнуті в тканину, поклавши їх під пахви або на шию.
Залишайтеся поруч з людиною, доки їй не стане краще. Вона повинна почати охолоджуватися і відчувати поліпшення стану протягом 30 хвилин.
Коли потрібна допомога?
Тепловий удар є найтяжчим проявом теплового ураження і є наслідком порушення терморегуляції, що може загрожувати життю. Викликайте швидку допомогу, якщо ви помітили такі ознаки:
- погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку в прохолодному місці, попри охолодження та вживання рідини;
- дуже висока температура тіла;
- гаряча шкіра, яка не потіє і може почервоніти;
- прискорене серцебиття;
- прискорене дихання або задишка;
- плутання думок і втрата координації;
- судоми;
- втрата свідомості.
Профілактика перегріву
Існує високий ризик теплового виснаження або теплового удару під час спекотної погоди або при великому фізичному навантаженні. Щоб уникнути цього:
- пийте більше холодних напоїв, особливо якщо ви активні або займаєтеся спортом;
- носіть світлий, вільний одяг;
- уникайте перебування на сонці з 11:00 до 15:00;
- уникайте вживання алкоголю;
- уникайте надмірних фізичних навантажень;
- якщо ви перебуваєте в приміщенні в дуже спекотний день, закрийте штори та вікна, якщо зовні температура вища, ніж всередині.
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