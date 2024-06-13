5 лучших легких и нелипких солнцезащитных средств с SPF по цене до 800 гривен

Активное солнце летом может иметь очень негативные последствия для кожи, поэтому врачи и косметологи настаивают на использовании солнцезащитных средств в это жаркое время года.

Чем отличаются солнцезащитные средства и, какие 5 лучших "санскринов" выбрать летом 2024 года - читайте и материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие два типа солнцезащиты существуют

Солнцезащитные средства можно разделить на две основные категории: химические и физические. Каждая категория имеет свои особенности и преимущества.

Химические солнцезащитные средства

Эти средства содержат разные химические соединения, такие как оксид цинка или оксид титана. Они поглощают ультрафиолетовое излучение (УФ-луч) и превращают его в тепловую энергию.

Многие химические солнцезащитные средства обеспечивают защиту как от UVA, так и от UVB-лучей.

Они часто имеют легкую консистенцию и быстро впитываются в кожу.

Новые формулы химических солнцезащитных средств позволяют избежать проблемы остатков белого цвета на коже.

Физические солнцезащитные средства

Эти средства содержат минеральные ингредиенты, такие как оксид цинка или оксид титана, отражающие УФ-лучи от кожи.

Физические солнцезащитные средства имеют тенденцию быть менее аллергическими по сравнению с химическими.

Они начинают работать мгновенно после нанесения, поскольку не требуют времени на абсорбцию.

Поскольку солнцезащитные средства отражают свет, они могут оставлять белые следы на коже, что может быть проблемой для некоторых пользователей.

Обе категории имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Важно помнить, что независимо от типа солнцезащитного средства, вы должны регулярно наносить его на кожу и проверять, соответствует ли он вашему типу кожи и потребностям защиты от УФ-лучей.

5 лучших солнцезащитных средств, которые легкие и не липнут

SKIN1004 MADAGASCAR CENTELLA HYALU-CICA WATER-FIT SUN SERUM SPF50+ PA++++ 15 МЛ

Этот крем основан на химических и физических фильтрах. Позиционирует себя как солнцезащита нового поколения. Имеет SPF50+ PA++++, успокаивает, освежает и увлажняет кожу, создавая неощутимый барьер, который защищает от ультрафиолетового UVA- и UVB-излучения.

Легкая текстура быстро впитывается, не оставляет липкость и белые следы. Средство предотвращает сухость и чувство стянутости, поддерживает упругость и гладкость, подходит для чувствительной кожи. Имеет удобный дозатор.

Цена очень приятная за 15 мл 310 грн. Производитель - Корея.

SKIN1004 MADAGASCAR CENTELLA HYALU-CICA WATER-FIT SUN SERUM SPF50+ PA++++ 15 МЛ

Purito Daily Go-To Sunscreen из SPF

Purito – это средство, которое будет беспокоиться о вашей коже без ущерба для коралловых рифов. Его фильтры широкого спектра защитят кожный покров от UVA- и UVB-лучей. Увлажняющий фактор позаботится о том, чтобы кожа оставалась свежей без ощущения стянутости.

Цена тревел версии 15 мл примерно 200 гривен, 679 гривен за объем 60 мл. Произведен в Корее.

Purito Daily Go-To Sunscreen из SPF

Beauty of Joseon -Релиеф Sun Rice Probiotics SPF50+/PA++++ - 50ml

Этот легкий солнцезащитный крем стал хитом у косметологов и инфлюэнсеров. Он также является бестселлером по продажам в разных косметических магазинах.

Он содержит до 30% экстракта риса, обладающего антиоксидантным действием и нейтрализующего свободные радикалы. Химические фильтры эффективно ограничивают попадание солнечных лучей на поверхность кожи и более глубокие слои.

Биофермент молочных бактерий увлажняет кожу и предотвращает появление воспалений. Формула легкая и не отбеливающая; создана из компонентов натурального происхождения и является веганской.

Цена за 50 мл примерно 600 гривен . Производитель – Корея.



Beauty of Joseon -Релиеф Sun Rice Probiotics SPF50+/PA++++ - 50ml

Солнцезащитный флюид Eucerin для нормальной кожи лица с SPF 30

Солнцезащитный флюид Eucerin Sensitive Protect SPF30 обеспечит защиту от солнечных ожогов в летний период и поможет чувствительной коже сохранить матовость.

Продукт Eucerin использует технологию Advanced Spectral Technology, сочетающую мощные UVA-фильтры с высоким уровнем защиты от ультрафиолета, антиоксидант Ликохалкон-А для нейтрализации свободных радикалов и глицеритиновую кислоту, которая поддерживает механизм восстановления ДНК кожи.

Крем Eucerin Sensitive Protect SPF30 идеально подходит как основа под макияж, поскольку имеет легкую текстуру, быстро впитывается кожей, не забивает поры и не создает жирный блеск или эффект маски.

Цена продукта 800 гривен за 50 мл. Производитель – Германия.

Солнцезащитный флюид Eucerin для нормальной кожи лица с SPF 30

TOCOBO - Cotton Soft Sun Stick SPF50+ PA++++

Солнцезащитный сток для лица – инновационный у корейцев продукт, который поможет вам удобно обновлять защиту от солнца. Вами не нужно будет пачкать руки, ведь средство очень классно распределится по коже через сток. Производитель обещает матовую кожу без блеска с защитой 50 SPF.

Средство содержит смешанные фильтры, эффективно защищающие кожу, и многочисленные растительные экстракты, в частности алоэ и шлемники байкальской. Эти компоненты обладают успокаивающими, увлажняющими и антиоксидантными свойствами.

Цена за 19 грамм стыка 520 гривен. Производитель – Корея.

TOCOBO - Cotton Soft Sun Stick SPF50+ PA++++