Теплая осень заканчивается: в Украину идут морозы и мокрый снег

До конца текущей недели в Украине будет тепло и преимущественно сухо. Возможны небольшие осадки в западных областях, на юге и в центральной части.

"Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", - такой прогноз сделала синоптик Наталка Диденко.

По данным портала Gismeteo, на востоке страны похолодает уже с понедельника, 14 ноября. Морозы ударят ближе к концу следующей недели - опустится до -10 градусов ночью, до -2 -3 днем.

17 и 18 ноября в восточной части страны ожидаются сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом и мокрого снега. Последняя неделя ноября будет холодной, с морозами днем м ночью и с 22 ноября начнет идти снег.

Быстро начнет холодать и на севере Украины. С 15 ноября температура начнет быстро опускаться и уже 18 ноября днем будет -1 градус. Ночью ожидается -4 -5 градусов. 16-17 ноября возможны сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

С 20 ноября температура днем будет колебаться от 0 до -1 градуса, ночью до -5 градусов. А 22 ноября пойдет снег.

В южной части плюсовая температура воздуха будет держаться в дневное время, а ночные морозы придут 19 ноября. Ожидается от 0 до -2 градусов. Днем температура опустится от +1 +4 градусов.

16-18 ноября в южной части ожидается дождь, местами с мокрым снегом, а снег придет 21-22 ноября. Конец ноября в южных областях будет холодным, но солнечным.

На западе ночные морозы ворвутся 18 ноября, днем плюсовая температура удержится, хотя и резко опустится с +12 градусов до +3. Ночью ожидается от 0 до -4 градусов.

16-17 ноября в западных областях пройдут дожди, которые 18 ноября сменятся мокрым снегом. Конец ноября обещает быть сухим и прохладным.

В Киеве похолодание начнется уже с понедельника, 14 ноября. Температура начнет быстро снижаться и уже к 18 ноября ожидаются морозы ночью, до -3 -4 градусов. Днем будет около нуля.

16-18 ноября пройдут дожди с мокрым снегом, которые перейдут в снег. Снежить будет 21 ноября и после 25 числа.