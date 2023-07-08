RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тепла не будет? Синоптики сделали прогноз, придет ли летняя жара в Украину

Какая будет погода летом 2023 (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Начало лета запомнилось украинцам обильными дождями и грозами. Многие города страдали от временных затоплений, ведь канализационная система не справлялась с большим потоком воды. Более того - местами даже шел град!

А стоит ли украинцам надеяться на летнюю жару - подробнее читайте в материале Styler.

Какими были предыдущие прогнозы

До начала лета погодные специалисты сходились во мнении, что лето будет прохладным, без резких скачков температуры и даже немного похожим на весну.

"Кардинальных изменений не ожидается, единственное, еще больше уменьшится интенсивность локальных кратковременных дождей. Но в целом такая тенденция сохраняется. Температура будет оставаться на уровне +12...+14 ночью и +24...+26 градусов днем", - рассказывала синоптик Наталья Птуха в интервью NV.

Метеоролог Вазира Мартазинова в комментарии "Униан" рассказывала, что настоящее лето начнется во второй половине июня.

"Дожди все равно будут в отдельные дни. И такие неслабые. Если говорить об июне, то в июне - это сильнейшие грозы и сильнейшие дожди. Июнь-начало июля", - сказала она.

Однако метеоролог подчеркнула, что лето 2023 в Украине не будет холодным.

Начнется ли в Украине жара более 30 градусов

В начале июля некоторые области Украины уже успели ощутить жару даже более 36 градусов, поэтому возникает логичный вопрос: а может быть еще больше?

В связи с глобальным потеплением и происходящими в Тихом океане процессами погодные условия меняются по всему миру. Украину это тоже не минует.

"Эти процессы проявят себя в Украине со второй половины июля. Но в большинстве своем будут ощущаться на востоке, в центре и юге. Впрочем, в Украине в этом году лето ожидается относительно спокойным. 40-градусной жары точно не будет", - объяснила Вазира Мартазинова в комментарии "Телеграфу».

Однако некоторые аномалии, по ее словам, все же догонят Украину.

"Август, который обычно самый жаркий месяц лета, в этом году таким не будет. Вы же видите, что все меняется: апрель обычно теплый и сухой, таким не был, а май наоборот был таким. То есть в этом году аномалий очень много", - отметила она.

Раньше мы рассказывали, какую одежду носить, чтобы легче переносить жару.

Читайте также, как пользоваться кондиционером, что при этом сумма за ЖКХ не росла.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине