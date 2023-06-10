Как пользоваться кондиционером в жару, чтобы сумма в платежках не выросла вдвое

С наступлением жары украинцы все чаще начинают пользоваться кондиционерами. Эти устройства эффективно охлаждают комнату даже при высокой температуре за окном. Однако вместе с тем они потребляют много электроэнергии.

Как избежать повышенной суммы в платежках, рассказали на странице YASNO в Facebook .

Как экономить на использовании кондиционера

Средний кондиционер класса энергоэффективности А для охлаждения помещения в 30 квадратных метров потребляет примерно один кВт в час.

Чем выше температура в помещении (а это зависит от температуры за окном), тем больше электроэнергии он потребляет.

Однако есть простые советы, которые помогут сэкономить и не страдать от жары:

включайте кондиционер там, где вы находитесь большую часть суток

всегда закрывайте двери и окна, чтобы холод не выходил на улицу или в другие комнаты

не забывайте об обслуживании: заправляйте кондиционер охладителем и очищайте фильтры от пыли

не закрывайте кондиционер шторами или мебелью

не забывайте выключать кондиционер или пользуйтесь функцией отложенного старта, умной розеткой

не переохлаждайте комнату - 20-25 градусов достаточно, чтобы не было жарко

ночью выбирайте режим "Sleep", чтобы он потреблял меньше электроэнергии

Установите двухфазный счетчик

Несмотря на то, что тариф на электроэнергию вырос, у украинцев все равно есть возможность подключить ночной тариф, который действует с 23:00 до 07:00. Сделав это, вы можете платить 1,32 грн за кВт-ч.

Для этого вам необходимо установить двухзонный счетчик. Его можно приобрести самостоятельно или у оператора при заказе услуги по замене стоимости.

Кроме того, следует заключить новый двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.

Двухфазный счетчик поможет экономить на использовании бытовых приборов ночью (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что касается экономии на практике, то возьмем большую семью, потратившую за месяц 300 кВт-ч. Теперь с 1 июня она будет платить 800 гривен.

Однако, если перенести часть работы приборов на ночной тариф, сумма платежки может уменьшиться до почти 600 гривен.

Какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии

Чаще дома больше всего приборов работают одновременно именно на кухне. Среди них:

электроплита

микроволновка

духовка

холодильник

морозильная камера

посудомоечная машина

электрочайник

Стоит добавить, что стиральная машина, пылесос, бойлер и фен обладают тем же эффектом, поэтому важно следить за тем, выключены ли эти приборы из розеток.

Однако среди новейших технологий наиболее "требовательными" в смысле потребления электроэнергии являются системы умного дома. Умные розетки, термостаты тратят значительное количество электроэнергии, оставаясь в режиме ожидания.