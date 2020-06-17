Як тепер працює кафе в Хмельницькому, де пив каву Зеленський

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

У мережі розповіли, що змінилося у хмельницькому кафе після візиту Зеленського

Після того, як президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Хмельницькому і випив чашку кави в кав'ярні, ця історія набула великого резонансу в мережі. Річ у тому, що гарант порушив правила карантину і пив напій всередині закладу, хоча в нашій країні це ще не було дозволено в умовах карантинних обмежень.

В сюжеті ТСН розповіли, як зараз живе заклад, в якому був Зеленський з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком і колегами глави держави. За словами адміністратора кафе, ціни на каву вони не підвищили, попри візит президента.

"Перше враження було вау! Але слава богу все було нормально", - розповіла адміністратор закладу Ольга Антошкова.

За її словами, відвідувачі їх кафе цікавляться, за яким столиком сидів Зеленський і, яку конкретно він пив каву.

"Ми пригостили. Ми самі запропонували рістретто. Він пив рістретто", - розповіла Ольга.

Найбільше відвідувачі закладу запитають, що робили з чашкою з якої пив президент. За словами Ольги, персонал просто помив чашку і все.

Нагадаємо, що 3 червня Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Хмельницькому, після чого зайшов у кафе і випив там кави в оточенні колег.

До речі, нині складено адмінпротокол і на власника закладу, який, всупереч карантину, обслуговував відвідувачів всередині кафе. Адмінпротокол буде розглядатися судом 19 червня.

Як ми раніше повідомляли, Зеленського оштрафували за відвідування кафе в Хмельницькому.

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Автор: Людмила Жукова