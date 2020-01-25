Як тепер платити за комуналку: українцям прояснили важливий момент

Українці, які мають пільги все частіше скаржаться, що не можуть розібратися, скільки їм необхідно сплачувати до тієї суми грошей, що виділяє держава. Пов'язано це з тим, що, починаючи з жовтня минулого року, їм приходять рахунки на повну вартість.

Однак в Мінсоцполітики стверджують, що зробили все для максимальної зручності і легкого розрахунку, передає видання "Сьогодні".

Відзначається, що за постановою Кабміну, кошти постачальникам послуг "Ощадбанк" перераховуються в межах суми держдопомоги (розміру щомісячної субсидії або пільги) в такій послідовності:

постачання теплової енергії або природного газу і електроенергії для індивідуального опалення;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

постачання електроенергією;

поставки природного газу;

вивезення побутових відходів;

послуги з управління багатоквартирним будинком;

внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

При цьому, "Ощадбанк" перераховує кошти не за пропорційним принципом, коли за кожну послугу проводився розрахунок в рівних відсотках від суми платежу, а за пріоритетним принципом: за першу послугу - в повному обсязі, якщо залишилися кошти - за другу, і т. д. Ті послуги, на які не вистачило коштів, пільговик повинен сплатити самостійно.

Оплата рахунків одержувачем субсидії в безготівковій формі проводиться аналогічно. Щоб дізнатися, скільки потрібно доплатити за послуги, досить зайти в особистий кабінет на сайті "Ощадбанку".

До слова, якщо постачальник послуги не співпрацює з Ощадбанком і не дає банку інформацію про нараховані суми за послугу пільговикам та одержувачам субсидії, то і вимагати оплату з одержувача пільги або субсидії в безготівковій формі до 1 червня він не має права.

Нагадаємо, що на даний момент у Україні налічується близько 2,6 млн осіб, що мають право на пільгу з оплати комуналки і більше 90% з них отримують пільги в безготівковій формі.