Теория апельсина: TikTok "разрывает" необычный способ проверки отношений

В соцсетях нередко появляются видео, которые мгновенно "вирусятся" и попадают в тренды. Так произошло и с серией роликов, на которых женщины проверяли "теорию апельсина" и собственные отношения.
Что такое "теория апельсина" и как она помогает понять, любит ли вас избранник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: TikTok, сайт Mashable.
Несколько месяцев назад блогерша Анна Бирмингем заявила, что женщины могут легко проверить своих избранников. Для этого нужно лишь попросить их сделать простую вещь, например почистить апельсин.
Смысл проверки в том, что это может сделать та же женщина. Но если мужчина соглашается и не задает лишних вопросов, это якобы свидетельствует о его безоговорочной любви.
Конечно, интересная "теория" быстро "завирусилась". Пользователи стали снимать видео и предлагали своим мужчинам почистить апельсин. Результаты были разными.
Одни мужчины соглашались и сразу начинали чистить апельсин, даже не спрашивая, почему должны это делать. Другие же откровенно не понимали, почему должны угождать женщине, если она тоже может почистить фрукт.
Разумеется, видео с этим трендом вызвали не только положительные реакции. Иногда комментаторы пишут, что такие проверки выглядят максимально бессмысленно. Мнения пользователей разделились, а потому они пишут:
Раньше мы уже называли 14 шагов для того, чтобы правильно завершить отношения.
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