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Теория апельсина: TikTok "разрывает" необычный способ проверки отношений

Новый тренд в TikTok раскроет реальные чувства мужчины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В соцсетях нередко появляются видео, которые мгновенно "вирусятся" и попадают в тренды. Так произошло и с серией роликов, на которых женщины проверяли "теорию апельсина" и собственные отношения.

Что такое "теория апельсина" и как она помогает понять, любит ли вас избранник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: TikTok, сайт Mashable.

"Теория апельсина" - с чего все началось

Несколько месяцев назад блогерша Анна Бирмингем заявила, что женщины могут легко проверить своих избранников. Для этого нужно лишь попросить их сделать простую вещь, например почистить апельсин.

Смысл проверки в том, что это может сделать та же женщина. Но если мужчина соглашается и не задает лишних вопросов, это якобы свидетельствует о его безоговорочной любви.

Конечно, интересная "теория" быстро "завирусилась". Пользователи стали снимать видео и предлагали своим мужчинам почистить апельсин. Результаты были разными.

Одни мужчины соглашались и сразу начинали чистить апельсин, даже не спрашивая, почему должны это делать. Другие же откровенно не понимали, почему должны угождать женщине, если она тоже может почистить фрукт.

Новый тренд в TikTok (скриншот)

Что о "теории" думает сеть

Разумеется, видео с этим трендом вызвали не только положительные реакции. Иногда комментаторы пишут, что такие проверки выглядят максимально бессмысленно. Мнения пользователей разделились, а потому они пишут:

  • "Очень милый тренд"
  • "Абсурд и издевательство над мужчинами, кто это придумал?!"
  • "Не понимаю, зачем устраивать проверки".
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