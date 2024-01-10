14 шагов для того, чтобы правильно завершить отношения
Завершить отношения бывает очень сложно и часто мы не умеем это делать правильно, чтобы не травмировать себя и своего партнера и себя.
О том, как нужно разрывать отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Диалектическая поведенческая терапия в Instagram.
14 шагов для правильного разрыва отношений
Шаг первый. Завершение важных отношений требует ясного мышления и деликатности, поэтому контролируйте себя.
Шаг второй. Принимайте решение о завершении отношений в мудром уме и никогда не принимайте таких решений на эмоциях.
Шаг третий. Помните, что сильная отрицательная эмоция может привести к эскалации.
Шаг четвертый. Предварительно анализируйте причины выхода из отношений.
Шаг пятый. Завершайте деструктивные отношения, как только поняли, с кем вы находитесь в паре.
Шаг шестой. Завершайте отношения, которые сильно ухудшают уровень и качество вашей повседневной жизни.
Шаг седьмой. Оставайтесь в отношениях, если вам дороже сохранить их, чем завершить, выдержите паузу, проанализируйте.
Шаг восьмой. Важно различать вину, то есть, она обоснована или нет при завершении отношений.
Как правильно завершить отношения (фото: Freepik)
Шаг девятый. Используйте навык решения проблемы, чтобы наладить конфликтные отношения.
Шаг десятый. Заранее планируйте, как вы будете завершать свои отношения.
Шаг одиннадцатый. Решите, в какой форме вам будет легче завершить отношения с партнером. В письменной форме, во время личной встречи или через телефон.
Шаг двенадцатый. Заранее напишите сценарий, если не можете сказать все, что думаете сразу и без подсказок. Если есть необходимость, орите свою речь, если вам это нужно.
Шаг тринадцатый. Позаботьтесь о трудностях заранее, поймите, как вы можете себе помочь.
Шаг четырнадцатый. Прежде всего, позаботьтесь о собственной безопасности.
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