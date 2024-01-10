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14 шагов для того, чтобы правильно завершить отношения

Среда 10 января 2024 19:16
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14 шагов для того, чтобы правильно завершить отношения Как правильно завершить отношения (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Завершить отношения бывает очень сложно и часто мы не умеем это делать правильно, чтобы не травмировать себя и своего партнера и себя.

О том, как нужно разрывать отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Диалектическая поведенческая терапия в Instagram.

14 шагов для правильного разрыва отношений

Шаг первый. Завершение важных отношений требует ясного мышления и деликатности, поэтому контролируйте себя.

Шаг второй. Принимайте решение о завершении отношений в мудром уме и никогда не принимайте таких решений на эмоциях.

Шаг третий. Помните, что сильная отрицательная эмоция может привести к эскалации.

Шаг четвертый. Предварительно анализируйте причины выхода из отношений.

Шаг пятый. Завершайте деструктивные отношения, как только поняли, с кем вы находитесь в паре.

Шаг шестой. Завершайте отношения, которые сильно ухудшают уровень и качество вашей повседневной жизни.

Шаг седьмой. Оставайтесь в отношениях, если вам дороже сохранить их, чем завершить, выдержите паузу, проанализируйте.

Шаг восьмой. Важно различать вину, то есть, она обоснована или нет при завершении отношений.

14 шагов для того, чтобы правильно завершить отношения

Как правильно завершить отношения (фото: Freepik)

Шаг девятый. Используйте навык решения проблемы, чтобы наладить конфликтные отношения.

Шаг десятый. Заранее планируйте, как вы будете завершать свои отношения.

Шаг одиннадцатый. Решите, в какой форме вам будет легче завершить отношения с партнером. В письменной форме, во время личной встречи или через телефон.

Шаг двенадцатый. Заранее напишите сценарий, если не можете сказать все, что думаете сразу и без подсказок. Если есть необходимость, орите свою речь, если вам это нужно.

Шаг тринадцатый. Позаботьтесь о трудностях заранее, поймите, как вы можете себе помочь.

Шаг четырнадцатый. Прежде всего, позаботьтесь о собственной безопасности.

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