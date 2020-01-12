Тенденція збережеться: синоптики попередили про погодні аномалії

Погода в Україні 13 січня буде аномально теплою і сонячною. Середній рівень тепла досягне позначки +2... +6 градусів. При цьому опадів на території нашої країни не очікується. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

За даними оновленого прогнозу синоптиків, в Україні очікується тепла погода. Аномальне тепло очікується в західних регіонах нашої країни – там стовпчики термометрів досягнуть позначки в середньому +3... +5 градусів, трохи прохолодніше буде в Закарпатській області – від +1 до +3 градусів. На півдні буде трохи тепліше – від +3... +6 градусів. Найхолодніше буде на Сході України, де синоптики прогнозують заморозки навіть у денний час – від +1 до +5 градусів. У центральних регіонах термометри покажуть +2... +5 градусів. У Києві буде найтепліше - +4... +6 градусів.

В нічний час майже у всій країні рівень тепла буде дорівнює 0... -4 градусів. Протягом усього дня погода буде ясною з мінливою хмарністю. Пориви вітру будуть несильним – від 7 до 12 метрів в секунду.

За народним прогнозом, якщо в ніч з 13 січня вітер дув південний, то рік очікували спекотний і урожайний. Західний вітер передвіщав хороші надої і достаток риби, а східний — рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду. З цього часу день прибуває на годину.

Погода в Україні 13 січня (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики кардинально змінили прогноз погоди на зиму в Україні.