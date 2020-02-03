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Температурний рекорд в Україні: зафіксована квітнева температура

STYLERЖиття    03.02.2020 - 12:59
Температурний рекорд в Україні: зафіксована квітнева температура
В Україні побито температурний рекорд (Колаж РБК-Україна)

В Києві зафіксовано новий температурний рекорд

Погода в Україні підносить нові сюрпризи. Як відомо, зима в нашій країні так і не настала, зате температура повітря радує плюсовим градусами. Так, наприклад, 2 лютого в Києві було +10,7 градусів, а це очевидний рекорд в порівнянні з температурою +7,6 градуси, яка була в 2002 році. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Якщо говорити про середньодобову температуру 2 лютого, то вона склала +7,9 градусів, що на 1,6 градусів побила попередній температурний рекорд, який був встановлений в 2002 році.

Метеорологи повідомляють, що така температура відповідає нормі кінця першої декади квітня.

До речі, нинішній січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.

Цікаво, що за 2019 рік в Україні температурні рекорди були побиті 36 разів, причому найбільше, а саме 11, їх було в червні.

До речі, найхолодніше взимку було 9 січня 2019 року — -14,4 градусів, найтепліше – 13 серпня, коли температура в тіні сягала +35 градусів.

В Україну йде небезпечна погода: які області опиняться під ударом На початку лютого в Києві встановилася квітнева погода
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