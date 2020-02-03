Температурный рекорд в Украине: зафиксирована апрельская температура

В Украине побит температурный рекорд (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд

Погода в Украине преподносит новые сюрпризы. Как известно, зима в нашей стране так и не наступила, зато температура воздуха радует плюсовым градусами. Так, например, 2 февраля в Киеве было +10,7 градусов, а это очевидный рекорд по сравнению с температурой +7,6 градуса, которая была в 2002 году. Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Если говорить о среднесуточной температуре 2 февраля, то она составила +7,9 градусов, что на 1,6 градусов побило предыдущий температурный рекорд, который также был установлен в 2002 году.

Метеорологи сообщают, что такая температура соответствует норме конца первой декады апреля.

Кстати, нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Интересно, что за 2019 год в Украине температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего, а именно 11, их было в июне.

Кстати, холоднее всего зимой было 9 января 2019 года — -14,4градусов, теплее всего – 13 августа, когда температура в тени достигала +35 градусов.