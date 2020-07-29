Температурні рекорди і пожежі: головний синоптик України дав прогноз на серпень

Погода в Україні в серпні буде спекотною, вірогідні температурні рекорди і дуже високий рівень пожежної небезпеки. Водночас, не виключено зниження температури, але такі стрибки будуть короткочасними.

За словами директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди, серпень є другим після липня по підвищенню температури повітря, пише УНН.

"Це повинен бути жаркий місяць з великою кількістю днів з високою температурою повітря 30 і вище градусів, і не виключено, що будуть побиті температурні рекорди... Будуть періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні", - розповів синоптик.

Річ у тому, що середня температура серпня за останні тридцять років в Україні виросла майже на 2 градуси. Тому можна говорити про 99%, що температура повітря в серпні буде вище за будь-яку кліматичну норму.

Кульбіда каже, що такі температурні значення підвищують рівень пожежної небезпеки. Особливо висока ймовірність на Півдні і Сході України.

Синоптик також розповів про позитивні та негативні сторони кліматичних змін. Негативні стосуються погіршення умов вирощування сільськогосподарських культур в Україні, особливо тих, які ростуть влітку. Ще одна нехороша тенденція - це проблема із забезпеченням водою, яка буде посилюватися.

"Щодо позитивних речей, то зрозуміло, що зима 2019-2020 років, її практично не було, а раз не було, це означає, що у нас була страшна економія енергетичних ресурсів. Тобто для енергетики, для бюджету України це важливо, і тому це позитивний ефект", - додав він.

Микола Кульбіда висловився також і про смерчі, яких в Україні, здавалося, стає все більше. На думку синоптика, ці явища були в такій же кількості і раніше. Але зараз збільшилася доступність фіксувати та поширювати інформацію. Тобто у людей більше можливості знімати смерчі на відео і показувати їх.

Синоптик запевнив, що боятися руйнівних торнадо, як у Сполучених Штатах, не варто.

"У нас не можуть бути смерчі 5-ї категорії, як торнадо в США, у нас вони максимум 3-ї категорії, а так в основному 1-2 категорії, як правило, не завдають значних збитків. Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат", - додав Кульбіда.

В Укргідрометцентрі також назвали середню місячну температуру в серпні - 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Тим часом Україну розжарить до максимуму вже сьогодні, 29 липня, 30 числа спека спаде в одній частині країни, а в іншій - навпаки посилиться.

А ось північний циклон Dana, за словами синоптика Наталки Діденко, принесе в середу 29-го грозові дощі на Захід, Житомирську, Вінницьку і частину Київської областей.