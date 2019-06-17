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Температура знизиться, прогримлять грози: де буде лютувати погода (фото)

STYLERЖиття    17.06.2019 - 07:32
Температура знизиться, прогримлять грози: де буде лютувати погода (фото)
Погода в Україні 17 червня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у понеділок піднесе українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні у понеділок, 17 червня, принесе жителям країни зниження температури, а деякі області постраждають від гроз і злив. Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, нещодавно Наталка Діденко розповіла, коли варто очікувати істотного зниження температури повітря.

Так, дощі з грозами сьогодні очікуються на Заході країни, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях. В іншій частині країни опадів не передбачається.

Температура знизиться, прогримлять грози: де буде лютувати погода (фото)

Погода в Україні 17 червня (колаж: РБК-Україна)

Температура повітря в західних областях становитиме від +23 до +27 градусів, крім Закарпаття, де вдень буде від +27 до +29.

На Півдні сьогодні жарко - від +29 до +32 тепла, в інших областях +27... +30 градусів.

В Києві у понеділок також можливі грозові дощі. Вдень повітря прогріється до +28... +30 тепла.

Температура знизиться, прогримлять грози: де буде лютувати погода (фото)

Погода в Україні 17 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

Також ми писали, що в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

До речі, через погодні примхи постраждали деякі райони Києва. Сильна злива підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

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