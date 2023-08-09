Темный хлеб может быть вреднее белого: почему не стоит выбирать по цвету

Почему темный хлеб не всегда полезен

Когда речь идет о темных сортах хлеба, то обычно имеется ввиду цельнозерновой темный хлеб, с добавлением высевок. На самом деле, темный хлеб бывает разным и в его составе может быть много разных ингредиентов, которые не делают его более полезным, чем сорта белого хлеба.

Некоторые производители, например, добавляют в хлеб красители, чтобы сделать его более темным. А еще сахарные сиропы для усиления вкуса. Поэтому стоит обращать внимание на состав хлеба, тип помола муки, количество добавленного сахара.

Как выбрать самый полезный хлеб

1. Самый полезный - грубый тип помола, это обдирное и обойное. Такая мука из целого зерна, в котором содержится много минералов, витаминов и полезных микроэлементов.

При этом, первый, второй и высшие сорта отличаются тем, что содержат значительно больше крахмала, меньше клетчатки и минералов.

Какой хлеб стоит покупать (скриншоты)

2. Добавленные сахара - это отдельная боль. Из-за яблочного пюре, солода, глюкозо-фруктозного сиропа темный хлеб может иметь высокий гликемический индекс, не меньший чем в случае белых сортов.

И в составе белков, жиров и углеводов вам напишут, сколько сахаров будет. Их может быть от 1 и больше (сладкие виды хлеба - 13 г). Тут главное ориентироваться на правило: меньше добавленных сахаров - полезнее.

3. Один из лучших видов хлеба - с меньшим перечнем ингредиентов, как например в круглом украинском хлебе.

Какой хлеб покупать не стоит (Скриншоты)