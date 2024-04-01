Настоящий абсурд: самые нелепые законы в истории человечества

Когда мы изучаем историю разных государств, особенно их правовые акты, мы обнаруживаем, что законы часто бывают не только строгими, но и удивительно странными. Иногда нормы, которые кажутся нам абсурдными, были частью законодательства различных обществ на протяжении многих веков.

Закон о запрете женского плача на похоронах, Римская республика

До 449 года до н. э. женщинам, в отличие от мужчин, не только разрешалось проливать слезы, но и настоятельно советовалось это делать. Чем больше женщин плакали на похоронах в Древнем Риме, тем выше ценился ушедший из жизни человек.

При погребении влиятельных личностей родственники арендовали профессиональных плакальщиц, чтобы подчеркнуть статус умершего. Эти женщины выкрикивали горькие слова на латыни, выражали свою боль и даже наносили себе повреждения, чтобы почтить память усопшего.

Профессия плакальщицы стала востребованной по нескольким причинам. Во-первых, в Риме женщины имели ограниченные возможности трудоустройства, и для некоторых это был единственный способ заработка. Во-вторых, был спрос на подобные услуги, ведь римляне подражали грекам и приняли моду на использование плакальщиц на похоронах.

Однако к 449 году до н. э. плакальщицы, превращавшие каждые похороны в балаган, так достали римлян, что те внесли в "Законы двенадцати таблиц" (первый и главный источник права Древнего Рима) указ о запрете женских слёз на похоронах: "Женщины не должны во время похорон рвать лицо ногтями; и не должны они издавать громких криков, оплакивая мертвых".

Запрет на проявление горя распространялся на всех женщин, независимо от их профессионального статуса. Однако соблюдение этого запрета было довольно условным, поскольку невозможно было выявить каждую плачущую женщину, да и у правоохранительных органов Рима были более важные заботы.

Тем не менее, закон о запрете проявления эмоций на похоронах, вероятно, существовал до 27 года до н. э. Тогда же были отменены "Двенадцать таблиц", и в Римской республике началась эпоха империи.

Плакальщица на осколке греческой керамики из Аттики (фото: Wikimedia)

Закон о вынужденном уходе женщин из дома, Римская республика

У римлян, начиная с 451 года до н. э., существовало правовое понятие "occupatio", которое означало приобретение права собственности на безхозную вещь. Если ты владел каким-либо предметом в течение определенного периода, то он автоматически становился твоим.

Эта практика, известная как "приобретательная давность", перешла в современную юриспруденцию. Например, если ты нашел лопату, и никто не претендовал на нее в течение установленного срока (обычно около года), то она становилась твоей собственностью.

Это право позволяло римлянам делиться военными трофеями, предметами охоты, рыболовством и птицеводством, а также находками и потерянными вещами, жилыми помещениями и прочим.

Однако это право также распространялось на женщин, поскольку они в Римской Республике не имели политических прав и не считались гражданами, но при этом пользовались определенной степенью свободы.

Поэтому, если женщина проживала с мужчиной в его доме в течение года (что было важным условием), она становилась его супругой и собственностью.

Однако в "Законах двенадцати таблиц" упоминалась лазейка: "Любая женщина, которая не хочет, чтобы ее брал в жены мужчина, должна отсутствовать три ночи подряд каждый год в его доме и таким образом ежегодно прерывать право собственности".

Женщина проводила три ночи подряд вне дома, при этом счетчик времени, указывающий на ее статус, сбрасывался, и она вновь приобретала свободу, освобождаясь от зависимости мужа.

Позже, примерно с 300 года до н. э., римское законодательство начало учитывать интересы женщин, внедряя такие новшества, как право на развод, деление имущества и заключение брачного договора. Это привело к уменьшению частоты браков в римском обществе. Указанный закон действовал до 27 года до н. э.

Корнелия Африканская (фото: Wikimedia)

Закон, запрещающий притворяться ведьмой, Англия

Во все времена всегда были напряженные отношения между ведьмами, колдунами и законом. В разных странах за чародейство наказывали штрафами, отлучением от церкви или даже сжигали на костре.

В Англии с 1542 года колдовство считалось преступлением, за которое предусматривалась смертная казнь. Последнюю ведьму сожгли в 1727 году в городе Дорнохе, облив смолой и покатав по улицам в бочке.

Ее звали Джанет Хорн, и ее обвинили в том, что у ее дочери были кривые конечности, что считалось признаком того, что она ездила на ребенке верхом на шабаше.

Время шло, и в 1735 году парламент принял закон о колдовстве, признав чародейство аморальным деянием, но не преступлением. Постепенно перестали сжигать ведьм, ограничившись лишь административными мерами.

Однако, новый закон вводил уголовную ответственность за притворство ведьмой. Если вы утверждали, что являетесь ведьмой, но на самом деле не были, то грозило тюремное заключение.

Закон был отменен только в 1951 году, но последней осужденной по нему была женщина по имени Джейн Йорк, утверждавшая, что она медиум и может вызывать духов умерших. Она была оштрафована и отправлена в тюрьму, но была освобождена досрочно за хорошее поведение.

Хотя закон был не совсем обдуманным, он помог в борьбе с суевериями и снизил популярность передач, посвященных оккультизму.

"Аэндорская ведьма", Якоб Корнелис ван Остсанен, 1526 год (фото: Wikimedia)

Закон о запрете футбола, Англия

В средневековой Англии, по меньшей мере с 1303 года (первое упоминание игры), существовал довольно жестокий вид спорта - футбол. Тогда он отличался от современного футбола.

Вместо обычного мяча использовали свиные мочевые пузыри, наполненные сухим горохом, а правила позволяли играть руками и ногами, а также применять насилие по отношению к соперникам. Единственное требование - доставить мяч до определенной зоны. Матчи часто перерастали в уличные беспорядки.

Известно, что многие игроки получали серьезные травмы, а некоторые даже погибали. Английские летописцы описывали, как у футболистов были переломы конечностей, выбитые зубы и глаза, а также синяки на лицах. Судей не было, и разногласия с соперниками разрешались силой.

Английские короли в разное время с переменным успехом пытались запретить футбол. Это пробовали сделать и Эдуард II, и Эдуард III, и Ричард II.

Генрих VIII тоже успел побороться с этим видом спорта. В молодости король был заядлым спортсменом и много играл в футбол, даже заказал себе особенно модные бутсы (в сухую погоду весили около килограмма, а намокнув, все два). Но позже его величеству это надоело, и в 1548 году он запретил игру в мяч под страхом тюрьмы или даже казни.

Наказанию подвергались не только футболисты, но и владельцы полей, на которых шла игра. Футбол был объявлен вне закона и назван "плебейской игрой" из‑за разрушений и погромов, которые причиняли игроки.

Запрет на футбол был снят в Шотландии к 1592 году, а в Англии в 1603 году. Однако спорт пользовался дурной репутацией, и гонения на игру прекратились только к XIX веку, когда правила стали больше походить на современные.

Юноши, играющие в мяч, 1350 год (фото: Wikimedia)

Закон об уплате налога на окна, Англия

Однажды король Англии, Ирландии и Шотландии, Вильгельм III Оранский, обнаружил, что казна опустела, и решил ввести новые налоги. В своей прогрессивной мудрости он решил сделать налоги прогрессивными, чтобы их размер зависел от состояния плательщика.

Однако возникла проблема: идея подоходного налога в Англии была новой и не совсем соответствовала экономической системе того времени, так как граждане имели право не раскрывать свои доходы государству.

Вильгельм III придумал изощренное решение, осмотрев интерьер Кенсингтонского дворца. Он решил ввести налог на окна, основываясь на предположении, что богатые люди живут в домах с большим количеством окон, в то время как бедняки живут в хижинах с одной единственной дыркой в стене, часто заткнутой бычьим пузырем. Идея налога на окна прижилась и была успешно реализована.

Налог на окна был легко вычисляемым и понятным, и он был введен также и в других странах, таких как Франция и Испания. Экономист Адам Смит в своей книге "Исследование о природе и причинах богатства народов" назвал этот налог эффективным, так как он позволял сборщикам налогов легко определять сумму налога, не входя в дома плательщиков.

Несмотря на то что сильно бедные люди, а также сыроварни и молочные заводы были освобождены от этого налога, средний класс не хотел его платить и прозвал его "налогом на свет и воздух". В ответ на это некоторые люди стали замуровывать окна в своих домах, а новые здания вообще строились без окон.

Это привело к негативным последствиям для городских жителей, которые стали страдать от нехватки свежего воздуха и солнечного света, а в помещениях начала появляться сырость. Налог на окна был отменен только в 1851 году, и именно поэтому в Великобритании можно увидеть много зданий с замурованными окнами.

Уклонение от налога на окна в замке Château des Bruneaux, Франция (фото: Wikimedia)