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Без сорочки і погонів: в мережі підняли на сміх пам'ятник Захарченко в Донецьку

STYLERЖиття    31.08.2019 - 17:31
Без сорочки і погонів: в мережі підняли на сміх пам'ятник Захарченко в Донецьку
Фото: Олександр Захарченко (av-zakharchenko.su)

Блогер назвав пам'ятник бойовика "криворуким виробом"

У Донецьку встановили пам'ятник ватажку "ДНР" Олександру Захарченко, якого підірвали 31 серпня минулого року. У мережі підняли на сміх бюст, який встановили терористові і зійшлися на думці, що він схожий на Йосипа Кобзона. Знімок показав у соцмережі Twitter блогер Денис Казанський.

"У Донецьку встановили бюст Захарченко. Черговий криворукий виріб. Цікаво, їм самим не видно, наскільки уе*ищно це виглядає? Невже так складно зробити скульптуру нормальної якості? У стародавніх греків тисячі років тому виходило, а в "новоросів" ні", - написав він.

Без сорочки і погонів: в мережі підняли на сміх пам'ятник Захарченко в Донецьку

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

В коментарях люди підняли на сміх фото пам'ятника і висловили свої емоції від побаченого.

  • Рукожопость у всьому - девіз сепаров.
  • Без сорочки і без погонів! А де курка? А бінокль на Лондон? А руки в сторони Москви і вереск — "Введи війська"! Так над Захарченко ще ніхто не знущався. Це неподобство колаборантів як і сам коллаборант Захарченко будуть знесені.
  • Який оригінал - така і скульптура.
  • Греки не були ка*апамі.
  • Кобзон ж.
  • На Буншу нашого схожий.
  • Здається мені, хтось відмовився від замовленого Кобзона. Довелося табличку міняти.

Без сорочки і погонів: в мережі підняли на сміх пам'ятник Захарченко в ДонецькуБез сорочки і погонів: в мережі підняли на сміх пам'ятник Захарченко в Донецьку

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Як ми раніше писали, в мережі опублікували відео з моментом смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченко,яке раніше в мережі не спливало. Нагадаємо, що бойовика вбили в Донецьку 31 серпня 2018 року, рівно рік тому.

Читайте також, як терористи "ДНР" видали новий фейк про захоплення українських територій.

Годинами можна дивитися: в мережі показали нове відео вбивства Захарченко "Новоросці продовжують знущатися": біля могили Захарченко поставили дивну споруду (фото)
Новини України Александр Захарченко
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