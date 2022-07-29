ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Телеведучий Олег Панюта розповів про свої перші дні війни та сина у лавах тероброни

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 11:04
Телеведучий Олег Панюта розповів про свої перші дні війни та сина у лавах тероброни Фото: телеведучий Олег Панюта (прес-служба ТРК "Україна")
Автор: Ілона Свиридова

Для телеведучого Олега Панюти війна почалася тоді, коли окупували його рідний Крим. З 2013-го року він жодного разу не був вдома. Цьогоріч ворог атакував і Київ, де живе і працює телеведучий. О п'ятій ранку 24 лютого його з дружиною розбудила 13-річна донька. Зі сльозами вона сказала: "Там вибухи!"

Свою історію Панюта розповів музею "Голоси мирних".

Вибухи були потужними і близькими. Родина мешкає під Києвом, на лівобережжі - поруч військові частини, аеропорт, повітряна оборона. Розуміючи небезпеку мостів, Панюта відвіз сім'ю до родичів на правий берег.

Взяли лише головне: документи, гроші. Донька поклала у свій рюкзачок альбом із фотографіями зі щасливого мирного життя... Дорослий син одразу записався у тероборону і пішов на захист столиці.

Перші дні були найжахливішими: росіяни намагалися атакувати столицю. Над будинком пролітали ворожі літаки, гелікоптери. У небі точилися бої. Олег зізнається: був відчай, адже ворог поруч і ніхто не знав, що далі. Та за тиждень телеведучий зрозумів, що він потрібен людям. Тому повернувся до роботи.

Увесь цей час телеведучий починає і закінчує день новинними стрічками. Прагне знайти саме ту новину, яка дасть надію на краще йому, та іншим людям - через нього. А найважливішими зараз він вважає віру та взаємодопомогу, ключові складники непереможного духу українців.

"Саме віра в те, що людина здатна на набагато більше, ніж може себе уявити, і робить з простих людей тих, кому ми будемо вклонятися до кінця свого життя", - каже телеведучий.

Свою історію Олег Панюта довірив музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 25 000 історій.

Кожна історія важлива. Розкажіть свою! Поділитися історією можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;
  • скористайтеся чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot у Telegram;
  • відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.
Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України евакуація
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя