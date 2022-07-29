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Телеведущий Олег Панюта рассказал о своих первых днях войны и сыне в рядах тероброны

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Пятница 29 июля 2022 11:04
Телеведущий Олег Панюта рассказал о своих первых днях войны и сыне в рядах тероброны Фото: телеведущий Олег Панюта (пресс-служба ТРК "Украина")
Автор: Илона Свиридова

Для телеведущего Олега Панюты война началась тогда, когда оккупировали его родной Крым. С 2013-го года он ни разу не был дома. В этом году враг атаковал и Киев, где живет и работает телеведущий. В пять утра 24 февраля его с женой разбудила 13-летняя дочь. Со слезами она сказала: "Там взрывы!"

Свою историю Панюта рассказал музея "Голоса мирных".

Взрывы были мощными и близкими. Семья живет под Киевом, на левобережье - рядом воинские части, аэропорт, воздушная оборона. Понимая опасность мостов, Панюта отвез семью к родственникам на правый берег.

Взяли только главное: документы, деньги. Дочка положила в свой рюкзачок альбом с фотографиями из счастливой мирной жизни... Взрослый сын сразу записался в тероборону и пошел на защиту столицы.

Первые дни были самыми ужасными: русские пытались атаковать столицу. Над домом пролетали вражеские самолеты, вертолеты. В небе шли бои. Олег признается: было отчаяние, ведь враг рядом и никто не знал, что дальше. И за неделю телеведущий понял, что он нужен людям. Поэтому вернулся к работе.

Все это время телеведущий начинает и заканчивает день новостными лентами. Стремится найти именно ту новость, которая даст надежду на лучшее ему, и другим людям - через него. А важнейшими сейчас он считает Веру и взаимопомощь, ключевые составляющие непобедимого духа украинцев.

"Именно вера в то, что человек способен на гораздо большее, чем может себя представить, и делает из простых людей тех, кому мы будем кланяться до конца своей жизни", - говорит телеведущий.

Свою историю Олег Панюта доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 25 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей присоединиться;
  • воспользуйтесь чат-ботом @civilvoicesmuseum_bot в Telegram;
  • посетите портал музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.
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