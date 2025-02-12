Телеведущий Грубич трогательно поздравил старшую дочь с 29-летием: как она выглядит

"Наша Влада Грубыч незаурядный режиссер своей жизни: любит все заранее представить, распланировать, расписать сцены. Вот и день рождения каждый год тщательно прорабатывает. Утро 12 февраля всегда стремится провести в самом теплом семейном кругу", - отметил телеведущий.



Влада Грубич с отцом (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Однако празднование в этом году пошло не по плану, так как рано утром РФ нанесла по Киеву мощный ракет удар. Несмотря на это, семья все же нашла в себе силы продолжать радоваться.



Дочь Грубича (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

"Лишь в последние годы в ее постановку постоянно вмешивается более мощный и бессердечный rouzznyavuy режиссер. В этот раз, например, заставил поздравить дочь рано: в конце ночи устроил страшные взрывы и нервную атаку. Мы сказали имениннице, что это салют в ее честь! А что делать: чтобы не плакать, мы знаем рецепты", - подчеркнул с юмором телеведущий.



Константин Грубич поздравил дочь с 29-летием (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Также Грубич вспомнил, как его дочь родилась.

"Ты появилась на свет в период самого большого пика нашей с мамой любви. Ты желанный, ожидаемый ребенок, ты давший старт совершенно новой эре существования нашего союза", - отметил он.



Константин Грубич показал старшую дочь Владу (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Телеведущий показал, как дома поздравляли дома цветами и тортом. Также он опубликовал несколько снимков дочери, на которых она изображена во время отдыха и путешествий.

Напомним, Грубич вместе с супругой воспитывали троих детей: старшую Владу и близнецов Ольгу и Ярослава.

10 лет назад жизнь младшей дочери Ольги трагически оборвалась - ее сбила машина на пешеходном переходе в Киеве. Девушка три недели пробыла в коме, но врачам не удалось ее спасти. Она умерла 12 июля 2014 года.