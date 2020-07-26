У Telegram з'явилося безліч оновлень, які спростять життя: як ними скористатися

Надпопулярний месенджер Telegram, став 10-м за популярністю скачуваним додатком, у своєму оновленні від 26 липня додав відеоаватари, збільшив максимальний розмір файлів і поліпшив розділ "Люди поруч". Також була додана статистика груп і багато інших оновлень, спрямованих на спрощення життя для користувачів.

"Тепер Ви можете завантажити у свій профіль відеозапис замість статичної фотографії та вибрати з неї будь-який кадр у якості картинки, яка буде відображатися в чатах. Як і всякий відеозапис, Ви можете змінити свій відеоаватар в редакторі: відрегулювати яскравість, контрастність і інші параметри або додати до нього анімований стікер. Тепер призначити в якості основної будь-яку з фотографій або відеозаписів стало дуже просто: достатньо натиснути "Зробити основним", - йдеться в статті Telegram, присвяченій останнім оновленням.

Що корисно для відеозаписів – в редакторі тепер можна використовувати ефект гладкої шкіри. Ефект можна накласти на будь-яку фотографію або відеозапис, знятий фронтальною камерою телефону. Також був вдосконалений розділ "Люди поруч".

"Тепер, коли хто-небудь зв'яжеться з Вами через цей розділ, Ви побачите, на якій відстані від Вас знаходиться співрозмовник. Якщо ж ініціатором чату виступаєте Ви самі, Telegram запропонує вітальний стікер, з якого зручно розпочати бесіду. Щоб Вас могли знайти користувачі Telegram, що перебувають неподалік, Вам досить зайти в розділ Контакти > Знайти людей поруч і натиснути "Показувати мене тут", - йдеться в повідомленні.

Одним з найбільш очікуваних оновлень для бізнес-акаунтів в Telegram є поява статистики груп.

"Власники груп з 500 і більше користувачів тепер можуть побачити розгорнуту статистику активності учасників і зростання спільноти. Серед іншого на сторінці статистики відображається список найбільш активних учасників і навіть середня кількість символів в їх повідомленнях", - додали в Telegram.

Серед інших оновлень – можливість пропуску повідомлень від контактів і попереднього перегляду фотографій і відеозаписів у чатах.

Нагадаємо, що раніше Telegram запустив функцію відеодзвінків.

Також ми писали, що ФБР почало розслідування через злом Twitter-акаунтів знаменитостей.