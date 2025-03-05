Telegram готовит крутое обновление: что изменится в мессенджере

Платные сообщения в группах

Одним из самых обсуждаемых изменений станет возможность отправлять сообщения в специальные группы только за плату. Владельцы таких групп смогут самостоятельно устанавливать стоимость отправки сообщений, при этом максимальная сумма составит 10 000 "звезд" - внутренней валюты Telegram.

Этот шаг может стать новым способом монетизации для администраторов сообществ, однако пока остается открытым вопрос, насколько востребованной окажется такая модель среди пользователей.

Новая система защиты от мошенников

Еще одним важным нововведением станет отображение расширенной информации о незнакомых контактах. Перед началом общения пользователи смогут увидеть:

Страну регистрации номера

Дату регистрации аккаунта в Telegram

Общие группы с этим пользователем

Наличие официальной верификации профиля.

Эта функция направлена на борьбу с мошенничеством и поможет пользователям более осознанно подходить к общению с незнакомцами, снижая риски, связанные с подделкой личности.

Поддержка Chromecast для фото и видео

Telegram также добавит поддержку Chromecast, что позволит транслировать фотографии и видеоролики на большие экраны, например, телевизоры или другие совместимые устройства. Эта функция будет полезна для пользователей, которые хотят просматривать контент в более удобном формате, не используя сторонние приложения.

Использование "звезд" для покупки Premium

Новая система "звезд", которые можно зарабатывать, получать или выигрывать, получит дополнительные возможности. В будущем пользователи смогут использовать "звезды" для покупки подписки Telegram Premium, а также выводить их через сервис Fragment. Это должно сделать внутреннюю валюту Telegram более функциональной и удобной в использовании.

Визуальные изменения и NFT-фоны

Среди менее значительных обновлений - возможность установки фона профиля с изображением подарка NFT. Если такой подарок установлен в качестве статуса, он также сможет отображаться в профиле. Кроме того, пользователи смогут "закреплять" (pin) подарки в своем профиле, придавая ему индивидуальность.

Telegram продолжает внедрять инновации, расширяя функциональность мессенджера как платформы для общения, монетизации контента и защиты пользователей. Ожидается, что обновление станут доступными в ближайшие месяцы.

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