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У Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені СБУ

Автор: Анна Шиканова

Українців попередили про те, що в соціальних мережах почали поширювати фейкові повідомлення від імені Служби безпеки України.

Про що йдеться в цих повідомленнях і як вони виглядають – читайте нижче.

У Telegram та інших месенджерах поширюють фейк від імені Служби безпеки України. Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб "пройти перевірку".

Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс служби безпеки.

Насправді за посиланням вам пропонують додати новий пристрій до вашого аккаунту.

Після цього ворог отримає доступ до всієї вашої історії листування (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені.

Важливо! Ні в якому разі не переходьте за цим посиланням і не скануйте QR-код.

Нагадуємо, що офіційні інформаційні канали СБУ це:

Сайт – www.ssu.gov.ua (без всяких додаткових символів)

Сторінка в Facebook і Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікована сторінка завжди з синьою галочкою)

Дбайте від інформаційної безпеки. Захистимо Україну разом!

Нагадаємо, раніше ми публікували список сторінок офіційних органів влади, де можна відстежувати оперативну і достовірну інформацію.

А також ми попереджали про те, що на електронні пошти українців знову почали фішингову атаку.

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