Ваш телефон за вами следит. Как отключить эти настройки: инструкция

У любого смартфона по умолчанию есть функции отслеживания и прослушивания. Именно так социальные сети позже рекламируют вам те товары, о которых вы разговаривали или которые искали в интернете. В частности, такие настройки есть у Google.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на техническое издание " itech " рассказывает, как отключить функции отслеживания.

Как отключить отслеживание на телефоне

Откройте "Настройки" и перейдите в раздел "Google". Затем коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите "Использование и диагностика". Включите "Отслеживание активности".

Таким образом, Google не будет отправлять вам информацию об использовании телефона.

В разделе "Настройки" перейдите в раздел "Язык и ввод". Выберите используемую клавиатуру. Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и снова выберите "Настройки".

Здесь уберите флажки из пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех". Так Google Keyboard перестанет посылать вам информацию о том, что вы вводите.

В этом же разделе "Язык и ввод" выберите "Преобразование текста в речь". Снова нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки".

Теперь выключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык". Это не позволит Google отправлять информацию о вашем языке на микрофон.

Когда все эти действия будут выполнены, перезагрузите телефон, чтобы запустить новые настройки. Обратите внимание, что эта инструкция действительна только для телефонов на Android.