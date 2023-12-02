Ваш телефон за вами следит. Как отключить эти настройки: инструкция
У любого смартфона по умолчанию есть функции отслеживания и прослушивания. Именно так социальные сети позже рекламируют вам те товары, о которых вы разговаривали или которые искали в интернете. В частности, такие настройки есть у Google.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на техническое издание "itech" рассказывает, как отключить функции отслеживания.
Как отключить отслеживание на телефоне
Откройте "Настройки" и перейдите в раздел "Google". Затем коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите "Использование и диагностика". Включите "Отслеживание активности".
Таким образом, Google не будет отправлять вам информацию об использовании телефона.
В разделе "Настройки" перейдите в раздел "Язык и ввод". Выберите используемую клавиатуру. Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и снова выберите "Настройки".
Здесь уберите флажки из пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех". Так Google Keyboard перестанет посылать вам информацию о том, что вы вводите.
В этом же разделе "Язык и ввод" выберите "Преобразование текста в речь". Снова нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки".
Теперь выключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык". Это не позволит Google отправлять информацию о вашем языке на микрофон.
Когда все эти действия будут выполнены, перезагрузите телефон, чтобы запустить новые настройки. Обратите внимание, что эта инструкция действительна только для телефонов на Android.
Ранее мы рассказывали о том, что Instagram разрешил хранить видео на телефоне.
Читайте также, что изменится в платной версии Viber и сколько она стоит.
А еще узнайте, что новое появилось в Telegram после масштабного обновления.