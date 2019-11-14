В тілі людини виявили невідомий раніше вірус: усі деталі

Вченим вдалося виявити новий вірус, який міститься в тілі людини. Цей вид вірусу відноситься до бактеріофагів, що розмножуються всередині бактерії і викликають їх розчинення (лізис).

Дослідженням займалися фахівці з Університету медичних наук їм. Карла Ландштейнера в Австрії. Вченим вдалося виділити 43 види бактеріофагів при дослідженні зразків рідин, отриманих від більше сотні різних людей.

Один з таких вірусів вдалося виявити вперше в історії вивчення цього феномена, пише науковий журнал Naked Science.

В тілі людини знайшли новий вірус (фото: avert.org)

Варто відзначити, що новий вірус був виявлений у кожному сьомому зразку крові, його віднесли до родини бактеріофагів Tunavirinae.

Метою вчених було виявлення вірусу, здатного атакувати бактерію кишкової палички. Але такий знайти не вдалося.

Подібні дослідження неймовірно важливі, оскільки ці віруси впливають на стійкість організму людини до антибіотиків. Вченими було доведено, що бактеріофаги не тільки пошкоджують бактерії, але й передають їм ген стійкості до антибактеріальних препаратів.