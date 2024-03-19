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Тефтели из булгура в томатном соусе: таких вы не найдете ни в одном ресторане

Как приготовить тефтели из булгура в томатном соусе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Тефтели можно приготовить на обед или ужин в любое время. Это блюдо отлично подходит к любому гарниру или салату, его любят взрослые и дети. А еще оно очень сытное.

Как приготовить тефтели из булгура в томатном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинарки Джулии Урен в Fit fоr Fan.

Тефтели из фарша, приготовленные в остром соусе есть почти в каждой национальной кухне. В некоторых странах (в Турции, Ливане и Сирии) в фарш добавляют булгур. Это практично, если вы хотите есть меньше мяса или же у вас его совсем мало для приготовления. Лучше брать булгур крупного помола.

Что вам понадобится:

  • 1 луковица (большая)
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 1 яйцо
  • 1,5 ч. ложки паприки (порошок)
  • 1 ч. ложка тмина (порошок)
  • 1 ч. ложка кориандра
  • 1,5 ч. ложки сушеного орегано
  • 0,5 ч. ложки куркумы молотой
  • 1 ч. ложка молотой корицы
  • 1 ст. ложка гранатового сиропа
  • Соль, перец
  • 3 ст. ложки панировочных сухарей
  • 200 г булгура
  • 500 фарша
  • 3 банки помидоров (по 400 г) - можно заменить томатной пастой
  • 500 мл овощного бульона
  • 10 г мяты свежей

Как приготовить тефтели з булгуром

Лук и чеснок нужно почистить. Половину обжарьте в 2 ст. ложках оливкового масла при низкой температуре, пока они не станут мягкими.

Разбейте яйцо в большую миску и добавьте паприку, тмин, кориандр, орегано, куркуму, корицу, гранатовый сироп, соль и перец.

Потом положите в миску сырой булгур, панировочные сухари и фарш. Все хорошо перемешайте и вымесите энергично руками. Сформируйте 50 маленьких круглых шариков.

Перемалываем помидоры в собственном соку до состояния соуса, складываем в соус тефтели, добавляем бульон и ставим кастрюлю на средний огонь на 1 час. Закрываем плотно крышкой. При необходимости можно добавить еще соли и перца.

Мяту промойте и высушите. Крупно нарежьте и посыпьте готовое блюдо.

Тефтели з булгуром в томатном соусе (фото: Юлия Урен/loeffelgenuss.de)

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РецептыПриготовление