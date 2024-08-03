Течет вода из холодильника в жару: в чем проблема и что делать

Отключение электричества

Одной из основных причин появления воды в морозильнике является внезапное отключение электричества. Когда холодильник выключается, температура внутри увеличивается, и лед начинает таять. Когда возобновляется электроснабжение, вода не успевает полностью испариться или стечь в дренажный контейнер, что приводит к намерзанию льда снова.

Это особенно актуально в местах, где электроснабжение нестабильно.

Износ уплотнителя

Нарушение герметичности из-за изношенного уплотнителя двери холодильника может привести к образованию льда в морозилке. Чтобы проверить плотность уплотнительного прилегания, можно закрыть в холодильнике включенный фонарик в темное время суток.

Если между дверью и корпусом видна полоска света, уплотнитель нужно заменить или подремонтировать. Обычно ремонт сводится к прогреву резины кипятком или феном с последующей расправкой.

Загрязнение дренажных отверстий

Если рабочий холодильник течет внутри, часто причиной является засор дренажа. Перед его чисткой нужно обесточить прибор на несколько часов, чтобы лед везде растаял. Если дренажная трубка забилась и образовался лед, ее невозможно прочистить, пока она не превратится в воду.

Для чистки можно использовать специальную сантехническую щеточку, ушную палочку или гибкий трос. Начинать прочищать дренаж нужно сверху.

Неправильная работа термостата

Некорректная работа термостата может заставить компрессор работать, когда это не требуется, что приводит к образованию снежной шубы. Со временем она подтает, и внутри холодильника появляется влага. Если диагностирована неисправность термостата, его придется заменить.

Такой ремонт не нуждается в больших затратах и обычно быстро решает проблему.

Проблемы с нагревателем испарителя

При неисправном ТЭНе на испарителе может образовываться иней, а при повышении температуры - вода. Если при диагностике обнаружены проблемы с нагревателем, его нужно заменить новым. Это позволит избежать накопления воды и обеспечит нормальную работу холодильника.

Утечка фреона

Без необходимого количества фреона холодильник не может работать надлежащим образом. Признаками утечки являются намерзание, маслянистое пятно на трубке, плохая работа прибора или отсутствие охлаждения.

Если морозильник быстро размораживается, контейнер переполняется, и на полу образуется лужайка, нужно пригласить специалиста для диагностики и заправки агрегата новым фреоном.